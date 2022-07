di Armando Bayo, InfoDocenti.it, 19.7.2022.

Molti Uffici Scolastici hanno già avviato le operazioni di immissione in ruolo per i docenti di ogni ordine e grado. Si pubblicano i posti disponibili per le assunzioni in ruolo, suddivisi per regione, provincia, ordine, grado e classe di concorso.

Questo file è suscettibile di modifiche.

Si ricorda che i posti residuali dalle immissione in ruolo da GAE e concorsi saranno assegnati a coloro i quali parteciperanno alla call veloce e in subordine, solo per i posti di sostegno, hai docenti presenti in prima fascia GPS.

Immissioni in ruolo 2022: Posti disponibili

