di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 9.6.2023.

I tecnici del ministero hanno illustrato il nuovo sistema di gestione delle assunzioni a tempo indeterminato.

Per le immissioni in ruolo 2023/24 si mira a una procedura più semplice e intuitiva. Lo scopo è rendere le operazioni più rapide. E’ quanto emerge dall’incontro di oggi 9 giugno fra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali, in cui si è discusso delle nomine in ruolo del personale docente. Alcuni dei sindacati hanno commentato l’esito della riunione, dichiarandosi abbastanza soddisfatti. I tecnici del ministero hanno illustrato il nuovo sistema di gestione delle assunzioni a tempo indeterminato, da utilizzare nelle prossime settimane in occasione delle stabilizzazioni con effetto 1° settembre 2023.

Nuovo sistema di nomine in ruolo: quali novità?

La nuova procedura di “Informatizzazione Nomine in Ruolo”, presentata attraverso una prova di utilizzo, ha consentito di testare gli aggiornamenti annunciati a fine maggio. L’interfaccia grafica è interamente rinnovata e semplificata per agevolare gli aspiranti nella presentazione della domanda. Mentre oggi è stato testata la Fase 1 relativa alla scelta province e classi di concorso delle immissioni in ruolo, nei prossimi giorni si testerà la Fase 2, relativa alla scelta della sede e il sistema per l’assegnazione delle supplenze. Le domande si compileranno su Istanze Online. Tra le novità introdotte figurano:

integrazione con l'app IO che consentirà agli aspiranti di ricevere notifiche e avvisi anche su questa applicazione.

più intuitività e fluidità della domanda, con un percorso grafico sempre visibile

accesso diretto dalla domanda all'area riservata per chi avesse necessità di modificare i dati personali di recapito; sarà possibile modificare e/o integrare i propri dati personali senza dover cercare in altre sezioni del sistema Istanze on line.

salvataggio automatico dei dati inseriti in ogni sezione;

semplificazione della rinuncia ai posti speciali o a didattica differenziata (ad es. Montessori), in considerazione del numero esiguo degli aspiranti in possesso dello specifico titolo per accedere a tali tipologie di posto.

modifica semplificata dell' ordine di preferenza delle combinazioni provincia/classe di concorso (o tipo di posto) attraverso la funzione drag and drop (trascina e rilascia) per spostare le singole opzioni nella posizione desiderata;

estensione delle modifiche anche alla versione mobile, a beneficio degli aspiranti che presentano l'istanza tramite smartphone o tablet.

Immissioni in ruolo 2023/24: anticipazioni sui cambiamenti nella procedura

