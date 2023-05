di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 4.5.2023.

Le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2023/24 si svolgeranno nel mese di luglio. Cosa ci possiamo aspettare? Cerchiamo di fare il punto in questo post.

Il concorso straordinario ter varrà per i prossimi anni scolastici

Non è ancora arrivata una dichiarazione diretta su questo punto, ma è ormai chiaro quello che ho già scritto settimane fa: il nuovo concorso straordinario potrà essere utile per le immissioni in ruolo dei prossimi anni scolastici. Per quest’anno scolastico non c’è niente da fare.

I numeri e le graduatorie da cui pescheranno i prossimi neoimmessi in ruolo

Per quello che può valere, il ministero pensa di immettere in ruolo 50.000 docenti. Visto quanto è avvenuto in passato, sarà un successo se riusciranno a fare immissioni per più del 50% dei numeri previsti. Il MIM scoverà i neoimmessi tra le graduatorie di merito per i concorsi che hanno ancora dei candidati al loro interno. Per il concorso straordinario bis sarà possibile lo scorrimento delle graduatorie fino alla copertura dei posti vacanti. E ovviamente ci saranno le immissioni in ruolo da prima fascia GPS per chi ha la specializzazione sul sostegno.

Call veloce

Vedremo se quest’anno la call veloce riuscirà a portare qualche immissione in ruolo in più degli anni passati. Ricordiamo che riguarderà i docenti presenti in graduatorie di merito in regioni diverse da quella in cui potrebbero essere di ruolo.

Immissioni in ruolo 2023, facciamo il punto della situazione

