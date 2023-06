di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 18.6.2023.

Docenti interessati a più classi di concorso: nelle operazioni preliminari alle immissioni in ruolo dovranno fare un ordine di preferenza.

In vista delle immissioni in ruolo per l’a.s. 2023/2024 occorre capire come muoversi per non commettere errori e perdere importanti opportunità, soprattutto dal momento che la procedura sarà completamente informatizzata.

I docenti inseriti nelle graduatorie di merito concorsuali e interessati a più classi di concorso, se collocati in posizione utile, dovranno compiere scelte preliminari con riferimento alla provincia, alla classe di concorso e alla sede scolastica di destinazione.

Immissioni in ruolo: convocazione ed espressione preferenze

Per capire se si è collocati in posizione utile occorrerà attendere l’avviso da parte dell’Usr di riferimento. Quando inizieranno infatti le operazioni preliminari alle immissioni in ruolo l’ufficio scolastico pubblicherà l’elenco dei docenti tenuti alla compilazione dell’istanza che si articolerà in due fasi:

espressione ordine di preferenza delle province / classi di concorso / tipi di posto;

espressione ordine di preferenza delle sedi/scuole disponibili in cui l’aspirante intende essere assegnato.

Occorrono però delle precisazioni. Coloro che sono inseriti nelle Gae e nelle Gps (sostegno), trattandosi già di graduatorie provinciali, non saranno tenuti alla scelta della provincia, ma solo della classe di concorso / tipo di posto.

La scelta delle sedi scolastiche sarà relativa solo alla provincia assegnata.

Più classi di concorso: come comportarsi

Per coloro che, nello specifico, sono interessati a più classi di concorso questi dovranno indicare nella prima domanda l’ordine di priorità delle classi di concorso stesse con cui preferiscono essere individuati per il ruolo e l’ordine delle province in cui essere assegnati.

Una volta poi assegnata la provincia e la classe di concorso di assunzione, con la seconda domanda andranno ad indicare le sedi/scuole ove essere assunti nella provincia attribuita.

In definitiva, all’esito della prima domanda ciascun aspirante conoscerà la classe di concorso di immissione in ruolo, mentre per l’altra classe di concorso non assegnata la “corsa” si ferma.

