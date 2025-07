Come saranno assegnati i posti vuoti dopo lo scorrimento delle graduatorie.

“Che fine faranno” i posti non utilizzati del contingente assegnato su una classe di concorso per mancanza di candidati dopo aver scorso tutte le graduatorie utili di quella regione?

ADSS Veneto

Il concorso ADSS in Veneto prevedeva 169 posti banditi per concorso PNRR1 (non ci sono graduatorie precedenti, non c’è concorso PNRR2) poi aumentati di un ulteriore 30% (51 idonei) per un totale di 220 posti in graduatoria di merito.

L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha recentemente autorizzato 371 assunzioni da concorso per l’a.s. 2025/26.

In questo caso i posti residui saranno assegnati prima alle GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo delle province in cui saranno disponibili i posti. Qualora anche all’esito di questa operazione dovessero residuare posti si attiverà la mini call veloce per i docenti di altre regioni.

Non è invece possibile scorrere la graduatoria del concorso PNRR1 oltre il 30% perché la normativa del 2025/26 non lo prevede. In alcuni casi ci sarà coincidenza tra idonei del concorso e posizione utile per il ruolo nelle GPS. Alcuni idonei del concorso PNRR chiedono lo scorrimento prioritario del loro elenco prima di passare alla GPS, con una deroga straordinaria.

Date le procedure ancora da espletare, difficilmente potranno residuare ancora posti.

Il contingente autorizzato per il Veneto: 6.023 posti

TABELLA

Ridistribuzione 22 luglio

