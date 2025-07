di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 7.7.2025.

La procedura sarà informatizzata: da quando e come si potrà presentare domanda? Guide e FAQ.

Dall’anno scolastico 2020-21, le attività di reclutamento del personale docente per l’immissione in ruolo sono state informatizzate.

Nella pagina appositamente predisposta sulle immissioni in ruolo per l’a.s. 2025/26, il MIM ha illustrato le principali novità:

Aggiornamento classi di concorso (DM 255/2023) : nell’Istanza POLIS tutte le classi di concorso sono state adeguate alla nuova normativa;

Aspirante inserito in graduatoria per la classe A023 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera, potrà partecipare alle nomine anche per i posti della scuola secondaria di secondo grado, associati all'insegnamento AS23;

Informatizzazione della Fase 2 della c.d. Mini Call Veloce, destinata alle immissioni in ruolo dei docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, in provincia diversa da quella di inclusione;

, destinata alle immissioni in ruolo dei docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, in provincia diversa da quella di inclusione; Accettazione e rinuncia: secondo quanto previsto dal DL 45/2025, l’aspirante che riceve un’assegnazione di sede entro il 1° settembre deve accettare o rinunciare esplicitamente all’assegnazione ricevuta entro 5 giorni. In caso di mancata risposta entro tale termine, la rinuncia sarà considerata implicita e comporterà la decadenza automatica. Dopo il 1° settembre e fino alla conclusione del procedimento amministrativo, gli aspiranti potranno unicamente rinunciare all’assegnazione ricevuta con la “rinuncia diretta” come negli anni scolastici precedenti.

Obbligo di accettare la sede entro 5 giorni dall’assegnazione

Con riferimento all’ultimo punto, con l’Avviso n. 154209 del 7 luglio 2025, il MIM ha richiamato l’attenzione del personale docente sulle nuove e stringenti disposizioni in merito alle procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato.

La comunicazione è volta a garantire la corretta applicazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, norma introdotta per l’attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.

Al centro della normativa vi è l’obbligo di accettazione espressa della sede scolastica assegnata per tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto. Tale obbligo si estende altresì a coloro che ricevono nomina a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

I termini e le modalità per tale adempimento sono tassativi:

L’accettazione deve essere formalizzata entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica.

dalla data di assegnazione della sede scolastica. Per le assegnazioni che avvengono a decorrere dal 28 agosto, il termine ultimo è fissato al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.

L’espressione di volontà deve avvenire esclusivamente attraverso una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo. Il link per accedere a tale funzione sarà contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione e reso pubblico dagli Uffici territorialmente competenti.

Qualsiasi altra modalità di comunicazione dell’accettazione non sarà presa in considerazione.

La mancata accettazione della sede scolastica nei termini e con le procedure stabilite configurerà d’ufficio una rinuncia alla nomina. Tale inadempienza determinerà la decadenza dall’incarico conferito e, di conseguenza, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina era stata conferita.

Il MIM precisa, infine, che l’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità per il docente di partecipare a procedure per il conferimento di incarichi a tempo determinato e di ottenere qualsivoglia tipo di incarico di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.

Come si presenterà l’istanza?

Come chiarito in una faq del MIM, si accede da Istanze On Line.

La prima istanza sarà: “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia classe di concorso/tipo posto”, la seconda istanza: “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”.

Quando si potrà presentare?

Non c’è una data univoca per presentare le istanze, in quanto ogni ufficio scolastico stabilirà il periodo di disponibilità delle domande.

E’ quindi necessario consultare il sito dell’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento e seguire le indicazioni pubblicate.

Ad ogni modo, l’indicazione del turno e il periodo in cui si potranno presentare le domande verranno trasmessai via mail o anche, per chi possiede l’app IO, tramite una notifica su app IO di comunicazione dell’apertura dell’istanza, sia per Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto che per Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede.

Immissioni in ruolo docenti 2025/26, tutte le informazioni

