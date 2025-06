Immissioni in ruolo 2025/26, oltre 50mila posti

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 18.6.2025.

Immissioni in ruolo 2025/2026, ci sono oltre 50mila posti disponibili.

Facciamo il punto della situazione dei concorsi docenti e DSGA. Concorsi PNRR 1 e PNRR 2.

Una delle procedure fondamentali per un corretto avvio di anno scolastico è sicuramente quella riferita alle immissioni in ruolo del personale docente, di tutti gli ordini e gradi di istruzione, ma anche l’immissione in ruolo dei posti messi a concorso per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Cerchiamo di fare il punto della situazione per le possibili immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2025/2026.

Posti disponibili 2025/2026

Dopo gli esiti della mobilità docenti del 23 maggio 2025, dai dati emersi al SIDI risultano vacanti e disponibili oltre 50.000 posti, suddivisi tra i vari ordini di scuola e gradi di istruzione. In particolare risultano disponibili nell’organico dell’autonomia 2025/2026 38.260 disponibilità su posti comuni e 14.396 disponibilità sui posti sostegno.

Nel particolare i posti comuni dell’infanzia disponibili sono 2411, mentre quelli di sostegno infanzia 988. I posti comuni disponibili della primaria sono 11016 e quelli di sostegno 9563.

Per quanto riguarda i posti disponibili della secondaria primo grado, risultano 8149 posti comuni e 1796 posti sostegno, mentrw per la scuola secondaria di secondo grado, abbiamo una disponibilità di 16489 posti comuni e 2038 posti sostegno.

In totale stiamo parlando di 52656 posti utili per le prossime immissioni in ruolo 2025/2026.

Concorsi PNRR 1 e PNRR 2

È bene ricordare che il 50% dei posti che verranno dati come contingente per le immissioni in ruolo 2025/2026 saranno destinati alle GAE e l’altro 50% saranno assegnati alle graduatorie di merito ancora vigenti e che rappresentano un canale di assunzione su base regionale.

Gli ultimi concorsi a cattedra ordinari sono quelli riferiti al PNRR 1 ovvero indetti dai DDG n. 2575/2023 e DDG n. 2576/023 e quelli del PNRR 2 indetti dai DDG n. 3059/2024 e DDG n. 3060/2024. Tali concorsi del PNRR avrebbero dovuto prevedere solamente graduatorie di merito con un numero di vincitori pari al numero di posti banditi, senza alcuna possibilità di avere partecipanti idonei per avere superato le prove scritte e orali. È utile ricordare che il decreto legge 45 del 7 aprile 2025, ha previsto all’art.2, comma 1, l’integrazione per un triennio della graduatoria per una misura non superiore al 30% dei candidati idonei per avere superato le prove scritte e orali del concorso.

Quindi c’è da tenere conto che oltre le già stabilite e pubblicate graduatorie di merito PNRR1 e quelle che saranno pubblicate del PNRR2, ci saranno anche, già a partire dalle immissioni in ruolo del 2025/2026 quelle degli idonei, nella misura massima del 30%, di queste due procedure concorsuali.

Nella selva delle graduatorie di merito dei concorsi docenti, c’è ancora la GM 2016 ma solo per i vincitori, mentre gli idonei 2016 non sono più reclutabili da questa GM; poi c’è la GM 2018 più la fascia aggiuntiva da cui verranno reclutati il 40% degli aventi diritto al ruolo da GM; c’è anche il concorso straordinario e anche quello ordinario 2020. Ovviamente per numerose classi di concorso le graduatorie delle GM sono esaurite, fatta eccezione per le graduatorie degli ultimi due concorsi PNRR1 e PNRR2.

Concorso dsga si sta svolgendo

C’è da dire che dopo le prove scritte del concorso per 1.435 posti per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, di cui al decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024, si stanno svolgendo le prove orali in tutte le regioni di Italia.

Si presume che dei 2162 candidati che in tutta Italia hanno già superato la prova scritta, potranno svolgere l’orale entro il mese di giugno 2025, per poi avere entro il mese di luglio la graduatoria di merito. Se i tempi verranno rispettati, come è ragionevole credere, entro agosto 2025 e quindi a partire dall’1 settembre 2025, si potranno avere da questa graduatoria di merito regionale le prime immissioni in ruolo anche per i futuri dsga.

