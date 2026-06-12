di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 11.6.2026.

Calendario, posti, fasi delle nomine, decreto, posti disponibili,

fasi GAE e GM, elenchi regionali e obiettivo nomine entro agosto.

Le procedure di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2026/27 seguiranno una tempistica decisamente serrata che si pone come obiettivo quello di concludere le fasi principali all’inizio dell’estate. Vediamo in dettaglio il cronoprogramma del Ministero dell’Istruzione e del Merito per quanto riguarda lo svolgimento dell’intera procedura.

Assunzioni docenti, come si articolerà la procedura per le nomine in ruolo dell’anno scolastico 2026/27

Le procedure assunzionali di reclutamento ordinario sono attese entro la prima settimana di luglio. Questa fase riguarda le immissioni in ruolo da Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e dalle Graduatorie di Merito (GM) dei concorsi. Affinché ciò avvenga, gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno lavorando per pubblicare le graduatorie definitive dei concorsi entro il 30 giugno. L’avvio effettivo delle procedure dipenderà da alcuni passaggi chiave:

Decreto autorizzatorio : è attesa la pubblicazione del decreto ministeriale (con il contingente di posti) che autorizza il numero di immissioni in ruolo tra la fine di giugno e i primi di luglio;

: è attesa la pubblicazione del decreto ministeriale (con il contingente di posti) che autorizza il numero di immissioni in ruolo tra la fine di giugno e i primi di luglio; Pubblicazione dei posti : una volta pubblicato il decreto, gli Uffici Scolastici Regionali elaboreranno i dati e pubblicheranno gli elenchi ufficiali dei posti disponibili ;

: una volta pubblicato il decreto, gli Uffici Scolastici Regionali elaboreranno i dati e pubblicheranno gli elenchi ufficiali dei ; Apertura delle istanze: solamente dopo la pubblicazione delle disponibilità, i docenti potranno accedere alle procedure informatizzate per la scelta della sede.

Successione delle procedure di immissioni in ruolo: ordinarie e straordinarie

Le tempistiche per le prossime immissioni in ruolo prevedono diverse fasi:

Fase ordinaria: si parte con lo scorrimento delle GAE e delle GM dei concorsi ordinari (inclusi i vincitori del concorso PNRR); Fase straordinaria (Elenchi Regionali): solamente in caso di posti residui e dopo l’esaurimento delle graduatorie ordinarie, si attingerà ai nuovi elenchi regionali; Assunzioni da GPS sostegno: per i posti di sostegno ancora vacanti, si passerà successivamente allo scorrimento della prima fascia GPS.

Tutta la macchina amministrativa è orientata a completare i ruoli in tempo utile per avviare le procedure di assegnazione provvisoria (attese per metà agosto) e pubblicare i primi bollettini delle supplenze entro la fine di agosto o i primi giorni di settembre.

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Immissioni in ruolo 2026/27, il via previsto ad inizio luglio ultima modifica: da