Immissioni in ruolo docenti 2026/27 e pubblicazione contingente: quando e dove consultare i posti disponibili

Di Luigi Rovelli, Scuola Informa , 7.5.2026

Immissioni in ruolo docenti 2026/27: quando saranno autorizzati i posti, quanti saranno e come funzionano le due fasi della procedura

Il numero di posti destinati alle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico 2026/27 verrà definito, con molta probabilità, tra la fine di giugno e l’inizio del mese di luglio: la determinazione del numero esatto di potenziali assunzioni, come risaputo, è un processo particolarmente complesso che vede nel Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il decisore finale. Per quanto riguarda le prossime assunzioni, occorre tenere presente, innanzitutto, i posti legati ai pensionamenti, stimati in circa 25.000 unità. Al momento, non ci sono ancora i dati definitivi: alcuni sindacati hanno ipotizzato numeri superiori. Comprendere quando e dove si potranno consultare questi dati permette agli aspiranti docenti di monitorare correttamente l’avanzamento delle procedure.

Assunzioni docenti 2026/27: quanti posti autorizzerà il MEF? Le due fasi delle immissioni in ruolo

Occorre innanzitutto precisare che la definizione del contingente assunzionale è soggetto a diversi fattori. In particolar modo, dipenderà da:

La definizione degli organici: quest’anno, è un tema particolarmente caldo a causa della riforma degli istituti tecnici , che influisce sul calcolo dei posti necessari;

quest’anno, è un tema particolarmente caldo a causa della , che influisce sul calcolo dei posti necessari; Gli esiti della mobilità: prima di procedere alle assunzioni, è necessario conoscere quanti posti saranno occupati dai docenti già di ruolo che hanno ottenuto il trasferimento;

prima di procedere alle assunzioni, è necessario conoscere quanti posti saranno occupati dai docenti già di ruolo che hanno ottenuto il trasferimento; Il fabbisogno del PNRR: i posti per i concorsi PNRR sono banditi su una stima del fabbisogno triennale; di conseguenza, molti vincitori potrebbero non essere assunti immediatamente quest’anno, ma nei due anni successivi, bloccando di fatto lo scorrimento verso gli elenchi regionali.

È importante sottolineare che le assunzioni avvengono solo sui posti in organico di diritto. Se dopo le normali procedure (Graduatorie ad Esaurimento e Graduatorie di Merito concorsuali) e dopo l’eventuale ricorso agli elenchi regionali dovessero avanzare dei posti, questi verranno coperti tramite assegnazioni provvisorie e, in ultima istanza, con le supplenze.

Scelta della provincia e della sede: le due fasi delle immissioni in ruolo

Una volta autorizzati i posti e individuate le graduatorie da cui attingere (comprese le novità degli elenchi regionali laddove le graduatorie ordinarie siano esaurite), la procedura di immissione in ruolo si articola in due fasi distinte e sequenziali. La fase 1 è quella della scelta della provincia: in questa prima fase, i candidati convocati dovranno accedere al sistema e ordinare le province della regione di riferimento secondo le proprie preferenze. Se un docente risulta inserito in più classi di concorso e queste vengono gestite nello stesso turno di nomina, dovrà indicare l’ordine di preferenza sia per le province che per le classi di concorso stesse. L’ottenimento di una provincia in questa fase garantisce al docente la sicurezza del ruolo, poiché significa che esiste un posto disponibile per lui in quell’area.

La fase 2 delle immissioni in ruolo, invece, è quella che riguarda la scelta della sede. Solo dopo che il sistema ha assegnato ufficialmente una provincia al candidato, si aprirà la seconda fase. In questo caso, il docente sarà chiamato a scegliere la sede specifica (la scuola) all’interno della provincia assegnata. Se un candidato viene convocato in due turni di nomina distinti per diverse classi di concorso, può accettare il primo ruolo e successivamente, se ottiene una proposta migliore nel secondo turno, ha 5 giorni di tempo per decidere se lasciare la prima nomina per la seconda. Considerando il fatto che lo scorrimento degli elenchi regionali rappresenta una procedura residuale, è probabile che i posti rimasti disponibili dopo le assunzioni ordinarie riguardino comuni isolati o sedi logisticamente difficili da raggiungere. Una volta accettato il ruolo, scatta il vincolo triennale di permanenza nella sede di titolarità, con deroghe limitate (come i casi previsti dalla Legge 104 o situazioni di maternità) per poter richiedere l’assegnazione provvisoria.

Quando sarà pubblicato il contingente di posti disponibili per il prossimo anno scolastico?

Il numero di posti che saranno destinati al ruolo dipenderà strettamente dalle autorizzazioni del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze). Questa decisione, come detto poc’anzi, arriva solitamente nel periodo compreso tra la fine del mese di giugno e l’inizio di luglio. Solo dopo questo passaggio, gli Uffici Scolastici potranno definire i contingenti reali per le diverse graduatorie (GAE, concorsi e nuovi elenchi regionali). Di conseguenza, anche le istruzioni operative che regolano le immissioni in ruolo verranno generalmente pubblicate tra giugno e luglio, ridosso dell’avvio delle operazioni.

Dove consultare le disponibilità

Le informazioni ufficiali sui contingenti e sulle sedi disponibili vengono diffuse attraverso diversi canali istituzionali:

Siti Web degli USR: gli Uffici Scolastici Regionali hanno il compito di pubblicare sui propri siti istituzionali i contingenti destinati alle procedure di reclutamento e l’elenco delle sedi;

gli Uffici Scolastici Regionali hanno il compito di pubblicare sui propri siti istituzionali i contingenti destinati alle procedure di reclutamento e l’elenco delle sedi; Area Riservata “Istanze on Line”: oltre alla pubblicazione generale, il sistema informativo invia comunicazioni dirette agli interessati nella loro area riservata per notificare gli esiti delle individuazioni;

oltre alla pubblicazione generale, il sistema informativo invia comunicazioni dirette agli interessati nella loro area riservata per notificare gli esiti delle individuazioni; Albi On-line e siti territoriali: gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si procede alle nomine, assicurando la massima pubblicità alle operazioni amministrative.

Immissioni in ruolo docenti 2026/27 e pubblicazione contingente: quando e dove consultare i posti disponibili

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