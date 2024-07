di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 24.7.2024.

Immissioni in ruolo docenti a.s. 2024/25, procedura informatizzata in due fasi: come compilare le istanze? Guide del Ministero.. Le nomine saranno 45.124 e includono anche il prossimo concorso docenti: le novità della piattaforma.

Come abbiamo già comunicato a metà luglio, le procedure annuali di nomina in ruolo del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado verranno effettuate esclusivamente tramite una procedura informatizzata articolata in due fasi.

Saranno chiamati a compilare l’istanza di fase 1 solo i docenti convocati dagli Uffici competenti nei diversi turni di nomina; allo stesso modo, saranno chiamati a compilare l’istanza di fase 2 solo i docenti che abbiano ricevuto un’individuazione – a seguito della fase 1 del procedimento amministrativo – su una specifica provincia e uno specifico insegnamento

Tutti i turni relativi alle Istanze di individuazione su provincia e insegnamento nonché alle istanze di assegnazione sono stabiliti da ciascun ufficio territoriale competente.

Per l’attivazione delle procedure occorrerà comunque attendere l’emanazione del Decreto Ministeriale di autorizzazione per quanto attiene al numero dei posti destinati alle nomine in ruolo e lo svolgimento e le fasi di conferimento delle stesse.

Come accedere alle istanze

Per accedere all’istanza su POLIS occorrono, in alternativa:

credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta di Identità Elettronica)

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)

credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

In tutti i casi è necessaria l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on line (POLIS)”.

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

La mancata compilazione delle istanze comporterà, nel caso in cui l’aspirante risulti in posizione utile ai fini dell’immissione in ruolo, il trattamento d’ufficio.

Come compilare l’istanza

Fase 1

All’interno dell’istanza il sistema prospetterà all’aspirante tutti i turni per i quali è chiamato a compilare l’istanza. Per ogni turno gli aspiranti:

indicheranno l’ordine di preferenza delle province e degli insegnamenti, per ogni graduatoria in cui sono inclusi;

comunicheranno l’eventuale rinuncia a specifiche inclusioni, riferite ad una o più graduatorie di inclusione/province/ insegnamenti.

La mancata indicazione di alcune province corrisponderà a irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso tali province, anche nel caso non risultino posti disponibili nelle province espresse.

Nel caso di rinuncia a tutte le possibili inclusioni, l’aspirante non parteciperà alla fase di elaborazione e alla successiva fase del procedimento.

Fase 2

All’interno dell’istanza il sistema prospetterà all’aspirante tutti i turni per i quali è chiamato a compilare l’istanza. Per ogni turno gli aspiranti potranno rinunciare all’individuazione ricevuta, e quindi non partecipare alla fase di assegnazione sulle sedi scolastiche, oppure indicheranno:

ove pertinente con l’insegnamento, il possesso dei titoli di insegnamento per i tipi posto speciali, metodi differenziati di insegnamento, lingua inglese nella scuola primaria;

l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, per l’immissione in ruolo;

un comune della provincia di individuazione che sarà utilizzato come comune di preferenza qualora le sedi indicate non risultassero disponibili;

l’eventuale disponibilità ad accettare l’incarico per cattedre esterne e/o serali e/o carcerarie e/o licei europei e/o ospedalieri;

ove pertinente, le preferenze ed il relativo ordinamento per i “tipo posti di sostegno”;

il possesso dei requisiti per la precedenza ai sensi della L. 104.

Qualora le preferenze di sede e di comune espresse dall’aspirante in fase 2 non siano compatibili con le effettive disponibilità di sede, l’aspirante verrà assegnato d’ufficio su una sede disponibile all’interno della provincia di individuazione, anche su tipologie di disponibilità non indicate dall’aspirante.

La pagina del Ministero

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha attivato una pagina dedicata alle immissione in ruolo dei docenti raggiungibile a questo link: https://www.istruzione.it/informatizzazione_nomine_in_ruolo_docenti24-25/index.html

Per ciò che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato ci sono due modifiche alla piattaforma:

la prima riguarda i vincitori del concorso non in forza dell’abilitazione e che si sono iscritti al concorso quando non la avevano e che comunque nel frattempo hanno acquisito un’abilitazione nel frattempo. In questo caso la piattaforma chiederà loro la conferma dello stato.

. La seconda modifica riguarda le assunzioni sostegno da Gps: la piattaforma chiederà all’aspirante il titolo di studio posseduto, laurea o diploma, finalizzato al corretto inquadramento stipendiale. .

.

.

.

.

.

.

.

Immissioni in ruolo a.s. 2024/25, procedura informatizzata in due fasi

ultima modifica: da