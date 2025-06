OggiScuola, 31.5.2025.

Con la pubblicazione dei risultati delle domande di mobilità per i docenti di ruolo relativi all’anno scolastico 2025/26, si apre una nuova fase di riflessione: quanti posti rimarranno disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato da GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) prima fascia e per l’elenco aggiuntivo di sostegno dei precari?

È importante sottolineare che ci troviamo ancora nelle fasi iniziali di un processo che si concluderà a dicembre 2025. Pertanto, le informazioni odierne sono significative, ma non definitive per ogni classe di concorso e regione.

Posti residui dopo la mobilità

Dopo la fase di mobilità, si stima che rimangano circa 50.000 posti vacanti e disponibili, distribuiti tra i vari gradi scolastici. In dettaglio:

38.260 posti comuni

14.396 posti sostegno

Prospetto per regione

Immissioni in ruolo Docenti a.s. 2025/26: circa 50.000 posti vacanti, quali saranno autorizzati?

