La Tecnica della scuola, 9.10.2025.

Facciamo il punto – Rivedi la Diretta con Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda..

Ancora una volta, i numeri dei docenti immessi in ruolo e delle supplenze su cattedre scoperte, relativi alle scorse settimane, dicono che c’è ancora molto da lavorare: i dati ufficiali di questo avvio di anno scolastico, comunicati il 7 ottobre dai dirigenti del ministero dell’Istruzione e del Merito ai sindacati, sono infatti purtroppo abbastanza in linea con quelli del recente passato. Con una percentuale importante di mancate stabilizzazioni, rispetto al contingente autorizzato dal Mef per via della mancanza di abilitati in diverse classi di concorso e province, anche di specializzati su sostegno; e soprattutto confermano l’eccessivo ricorso alle supplenze annuali, con il totale (ancora non definitivo poiché vi sono non pochi posti ancora da coprire) che ad oggi non risulta lontano dalla preoccupante quota di 200mila, abbondantemente superata nell’ultimo triennio.

La diretta della Tecnica della Scuola

Per fare il punto della situazione, riguardo i numeri forniti dal Ministero il 7 ottobre, ma anche relativamente al prossimo concorso docenti PNRR 3 (con l’uscita dei bandi a breve), siamo stati in diretta oggi, giovedì 9 ottobre, alle ore 16,00 con Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

RIVEDI LA DIRETTA

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Immissioni in ruolo e concorso PNRR 3

ultima modifica: da