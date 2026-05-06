Immissioni in ruolo: procedure per le graduatorie

dalla Gilda degli insegnanti, 5.5.2026.
Ordine di utilizzo per le graduatorie delle immissioni in ruolo, a cura della Federazione Gilda Unams.
Si premette che vale sempre il principio della suddivisione al 50% tra GAE e Graduatorie di merito con la possibilità di “travaso” tra un canale e l’altro in caso di graduatorie esaurite.
1) 50% alle GAE + 50% alle graduatorie di merito per tutti gli ordini di scuola
INFANZIA PRIMARIA ( Grad merito + eventuali residui GAE)
2) Vincitori GM 2016 (non gli idonei)
3) Metà dei posti rimanenti da GM 2016 a GM concorso straordinario 2018 + fascia aggiuntiva
4) L’altra metà va assegnata secondo il seguente ordine:
a) Vincitori (non gli idonei) GM 2020
b) Vincitori concorso PNRR1
c) Vincitori concorso PNRR2
d) Vincitori concorso PNRR3
5) Se rimangono posti secondo il seguente ordine
a) 30% idonei PNRR1
b) 30% idonei PNRR2
c) 30% idonei PNRR3
d) Idonei concorso ordinario 2020
6) Se rimangono posti vanno agli Elenchi regionali
7) Se rimangono posti di sostegno vanno alla I fascia provinciale di sostegno
8) Se rimangono posti vanno alla fase interprovinciale I fascia sostegno (mini call).
SECONDARIA I e II GRADO ( Grad merito + eventuali residui GAE)
1) Vincitori GM 2016 (non gli idonei)
2) I posti che rimangono vanno suddivisi come segue:
a) 40% al concorso straordinario 2018 + fascia aggiuntiva
b) 30% ai vincitori del concorso (non gli idonei) ordinario 2020
c) 30% ai vincitori (non agli idonei) del concorso straordinario 2020
3) Si passa poi ai concorsi del PNRR secondo l’ordine cronologico
a) Vincitori concorso PNRR1
b) Vincitori concorso PNRR2
c) Vincitori concorso PNRR3
4) Se rimangono posti secondo il seguente ordine
e) 30% idonei PNRR1
f) 30% idonei PNRR2
g) 30% idonei PNRR3
h) Idonei concorso ordinario 2020
i) Idonei concorso straordinario del 2020
5) Se rimangono posti vanno agli Elenchi regionali
6) Se rimangono posti di sostegno vanno alla I fascia provinciale di sostegno
7) Se rimangono posti vanno alla fase interprovinciale I fascia sostegno (mini call)
Allegati
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.Immissioni in ruolo: procedure per le graduatorie ultima modifica: 2026-05-06T07:03:45+02:00 da