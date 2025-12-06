La Tecnica della scuola, 5.12.2025.

Cosa può (e non può) fare un docente.

La nuova diretta è andata in onda oggi, venerdì 5 dicembre, sui canali YouTube e Facebook della testata e vedrà protagonisti l’avvocato Dino Caudullo ed Elisa Cosentino, avvocato del Foro di Enna. Tema dell’incontro: “Le incompatibilità nel pubblico impiego e il regime speciale del personale docente”.

Durante la diretta, i due esperti analizzeranno le principali norme che regolano le incompatibilità dei dipendenti pubblici — dagli articoli 98 della Costituzione e 53 del D.Lgs. 165/2001, fino all’art. 60 del DPR 3/1957 — che vietano ai pubblici dipendenti di esercitare attività commerciali, industriali o professionali, o di assumere incarichi alle dipendenze di privati. Verranno illustrate anche le deroghe previste per il personale a tempo parziale con orario non superiore al 50% e gli obblighi di comunicazione preventiva al datore di lavoro.

Un focus specifico sarà dedicato al personale docente, soggetto a un regime particolare disciplinato dall’art. 508 del Testo Unico della Scuola. I relatori chiariranno i limiti e le possibilità legate all’esercizio di libere professioni, che sono consentite solo previa autorizzazione del dirigente scolastico e purché compatibili con l’orario di insegnamento. Si parlerà anche della durata annuale dell’autorizzazione e delle deroghe previste per i docenti part-time, nonché di casi particolari come l’imprenditore agricolo o le cariche in società cooperative.

Non mancheranno approfondimenti sulle “trappole” più comuni: l’applicabilità delle norme anche ai contratti a tempo determinato, i rischi legati al silenzio amministrativo in materia di autorizzazioni e le conseguenze disciplinari per violazioni o dichiarazioni mendaci, che possono arrivare fino al licenziamento.

Come sempre, durante la diretta sarà possibile porre domande in tempo reale agli avvocati attraverso la chat, per ricevere chiarimenti e consigli su casi pratici.

Un appuntamento prezioso per docenti e personale scolastico che desiderano conoscere i propri diritti e i limiti di compatibilità nel pubblico impiego, evitando errori che possono avere gravi conseguenze professionali.

