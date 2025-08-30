Come già preannunciato, vi ricordiamo i prossimi incontri di FORMAZIONE per R.S.U. della Gilda degli Insegnanti.

Il PRIMO INCONTRO è proposto dalla DIREZIONE NAZIONALE, per tutte le R.S.U. d’Italia e prevede sia la possibile di parteciparvi IN PRESENZA (attenzione che i posti ancora disponibili rimasti sono pochi) sia ON-LINE tramite link che verrà inviato direttamente alle nostre R.S.U. il giorno stesso dell’incontro nell’e-mail fornitaci durante l’iscrizione alla Gilda degli Insegnanti Provinciale di Venezia.

Pertanto vi aspettiamo

VENERDI 5 SETTEMBRE 2025

Durante questo incontro le R.S.U. della provincia di Venezia potranno sorgere domande e/o richieste di chiarimenti che saranno sviluppate anche durante il successivo incontro provinciale.

In questo caso, per ottimizzare i tempi e riuscire a rispondere a tutte le richieste di chiarimenti e/o domande sorte, vi invitiamo ad anticiparle alla Direzione Provinciale tramite e-mail faq@gildavenezia.it , inoltrandole entro mercoledì 10 settembre 2025.

Il SECONDO INCONTRO è proposto dalla DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, per le R.S.U. della Provincia di Venezia e si svolgerà IN PRESENZA presso i locali dell’Istituto che verrà prossimamente indicato anche qui.

VENERDI 12 SETTEMBRE 2025

Seguirà, come di consueto, pranzo.

Ricordiamo a tutte le nostre R.S.U. che per il primo giorno di formazione, qualora si decida di partecipare in presenza (cioè a Roma ed a proprie spese) e per il secondo incontro in presenza all’incontro provinciale, sarà possibile chiedere, nel rispetto delle ore annuali utilizzabili, un giorno di permesso sindacale retribuito per espletare la propria attività secondo le modalità previste dagli articoli 9, 10 e 18 del C.C.N.Q. del 04-12-2017, così come modificato dal CCNQ 19.11.2019, sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

Questo il modulo di RICHIESTA PERMESSO SINDACALE RETRIBUITO da inoltrare al D.S. del proprio Istituto di servizio.

Ricordiamo inoltre che i Delegati sindacali (T.A.S.) possono invece essere distaccati dalla Gilda degli insegnanti: per questo scopo inviare una mail a info@gildavenezia.it.

Ulteriori informazioni verranno fornite nei prossimi giorni.

Incontri di FORMAZIONE per R.S.U.

ultima modifica: da