Incontro di formazione per i neoimmessi in ruolo

Gilda degli insegnanti Venezia, 9.8.2025.

Tra i temi trattati:

  • Servizio utile per il superamento dell’anno di prova
  • Ricostruzione di carriera
  • Ricongiunzione contributiva
  • Fondo Espero
  • Attività formative obbligatorie previste
  • Diritti

