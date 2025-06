dalla Gilda degli insegnanti, 3.6.2025.

Il commento del coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti.

La Gilda degli Insegnanti accoglie con attenzione i risultati dell’indagine promossa dalle Fondazioni Agnelli e Rocca sui divari scolastici in Italia. Lo studio fotografa una realtà che da anni denunciamo: il sistema scolastico italiano amplifica le disuguaglianze invece di ridurle, a causa di politiche miopi e della mancanza di interventi strutturali.

“I dati sono chiari – afferma il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana – le differenze nei livelli di apprendimento non dipendono dai docenti ma da altri fattori come il contesto socio-economico, gli squilibri territoriali e le disparità tra indirizzi di studio”.

Emerge, inoltre, anche un altro dato, ovvero che lo squilibrio passa anche attraverso l’autonomia scolastica, per la Gilda degli Insegnanti dannosa e causa di un sistema che ha prodotto scuole di serie A e scuole di serie B.

“Ribadiamo inoltre ciò che sosteniamo con forza – dichiara Castellana – la situazione è destinata a peggiorare, infatti l’autonomia differenziata se sarà applicata nella scuola, rappresenterà la pietra tombale dell’unità del sistema nazionale d’istruzione, creando forti divari tra regioni più ricche e regioni più povere”.

Una scuola equa è quella che stabilizza il personale precario, che ha risorse strutturale stabili per le scuole fragili, che dispone di un vero piano nazionale, che valorizza la funzione docente attraverso un giusto contratto.

“Serve una politica coraggiosa – afferma Castellana – che abbia come suo fondamento la garanzia delle competenze di base, che non scarichi il fallimento del sistema su una categoria, quella dei docenti, che nonostante le condizioni in cui è costretta a lavorare, è ogni giorno in prima linea per promuovere cultura”.

Senza stabilità, senza investimenti, senza rispetto per il lavoro degli insegnanti, non potrà esserci alcuna scuola giusta.

Così in una nota la Gilda degli Insegnanti

Indagine Agnelli Rocca, Gilda: sistema attuale di autonomia scolastica amplifica divari

