Struttura del percorso formativo. Chi deve svolgere il periodo di prova e categorie escluse dall’obbligo.

Per i docenti neoassunti e per chi ha ottenuto il passaggio di ruolo, è disponibile l’ambiente online Neoassunti 2025/26 di INDIRE, progettato per accompagnare il periodo di formazione e prova. La piattaforma, completamente ridisegnata, punta a rendere più semplice, efficace e gradevole la documentazione dell’anno di prova e l’esperienza formativa dei docenti.

Il Portfolio: cuore del percorso

Al centro del portale si trova Portfolio, uno strumento guidato che consente di costruire il portfolio da presentare al Comitato di Valutazione. Il portfolio si articola attorno a due elementi fondamentali: gli Standard minimi, che definiscono il bilancio delle competenze, e le Esperienze formative, da documentare nel corso dell’anno.

Strumenti e risorse disponibili

Dal 19 dicembre è attivo l’ambiente INDIRE dedicato alla formazione, mentre a dicembre era stato lanciato anche il sito pubblico. Tra le novità si segnala la sezione Toolkit, che raccoglie documenti essenziali come il Bilancio iniziale a.s. 2025/2026, la Legenda del Bilancio delle competenze, l’Elenco USR 25/26 e i modelli di Patto per lo sviluppo professionale.

Struttura del percorso formativo

Il percorso di formazione e prova, disciplinato dal Decreto 16 agosto 2022, n. 226 e aggiornato dal Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, prevede un impegno complessivo di 50 ore, suddivise tra incontri introduttivi e conclusivi (6 ore), laboratori formativi (12 ore), attività di peer to peer e osservazione in classe (12 ore) e formazione online su INDIRE (20 ore). Tutte le attività sono obbligatorie e si aggiungono ai normali impegni di servizio.

Chi deve svolgere il periodo di prova

Sono tenuti al periodo di prova i docenti al primo anno con incarico a tempo indeterminato, chi deve ripetere il percorso per mancato superamento, i docenti assunti a seguito di passaggio di ruolo e quelli provenienti da procedure straordinarie o concorsi PNRR. Il superamento richiede almeno 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattica, oltre alla valutazione positiva e al test finale.

Categorie escluse dall’obbligo

Non devono invece svolgere il periodo di prova i docenti che hanno già superato la prova nello stesso grado, chi rientra in un precedente ruolo già maturato positivamente, i docenti già in ruolo con riserva e chi ha ottenuto trasferimenti di posto o cattedra all’interno dello stesso grado di istruzione.

