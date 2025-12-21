Indire, 19.12.2025.

Guida all’ambiente online per la formazione dei docenti neoassunti e con passaggio di ruolo.

Dal 19 dicembre 2025 è aperto l’ambiente a supporto della formazione neoassunti 2025/26 (Circolare prot. 95371 dell’11/12/2025) dove sarà possibile documentare il portfolio professionale digitale da presentare al Comitato di valutazione (DM226/2022, Art.11).

L’ambiente è rivolto principalmente ai docenti neoassunti e, come di consueto, a partire dalla primavera sarà esteso anche ai tutor accoglienti.

A inizio dicembre è stato attivato il sito pubblico, mentre dal 19 dicembre è stato aperto anche l’ambiente online INDIRE a supporto della formazione.

L’ambiente tutor, invece, come di consueto sarà reso disponibile successivamente e conterrà la funzione di compilazione del questionario di monitoraggio e lo scaricamento dell’attestato dello svolgimento dell’attività di tutoraggio.

La nuova edizione del portale è stata totalmente ridisegnata e reingegnerizzata al fine di migliorare l’esperienza online dei docenti e per rendere più facile, efficace e piacevole la documentazione dell’anno di prova.

Al centro di questa innovazione si trova Portfolio, un’applicazione che guida il docente nella realizzazione del portfolio da presentare al Comitato di Valutazione al termine dell’anno di prova; il portfolio è costruito attorno a due pilastri fondamentali:

1. gli Standard minimi, che sono alla base dei bilanci delle competenze;

2. le Esperienze formative da documentare.

Questa serie di video-tutorial vi guideranno passo dopo passo all’utilizzo dell’ambiente online, aiutandovi a documentare in modo chiaro ed efficace tutte le attività del percorso di formazione e prova all’interno della piattaforma. Attraverso i video, esploreremo insieme le principali funzionalità dell’ambiente online finalizzato alla costruzione del vostro portfolio professionale digitale, che vi consentirà di riflettere sulle vostre esperienze, sullo sviluppo delle vostre competenze di docenti e sui vostri bisogni formativi futuri.

Ogni video è pensato per offrire istruzioni chiare ed operative, affinché possiate usufruire al meglio delle funzionalità messe a disposizione nell’ambiente.

.

.

.

.

.

.

Indire, guida per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo

ultima modifica: da