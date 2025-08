La Tecnica della scuola, 2.8.2025.

Permettere la partecipazione effettiva dei corsisti senza compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Con l’entrata in vigore dei decreti ministeriali n. 75 e 77 del 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito i nuovi percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, rivolti ai docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno e a coloro in attesa di riconoscimento del titolo estero. I corsi, attivati da INDIRE e dalle università selezionate, si svolgeranno in modalità telematica prevalentemente sincrona, con esami in presenza, e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2025.

Tuttavia, l’avvio di questi percorsi sta già facendo emergere diverse criticità. Numerose segnalazioni da parte dei docenti evidenziano le difficoltà nel conciliare l’impegno lavorativo quotidiano con la frequenza dei corsi, proprio in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Per far fronte a questi disagi, la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici ha chiesto agli Uffici scolastici regionali di sollecitare le istituzioni scolastiche ad adottare soluzioni organizzative flessibili, che permettano la partecipazione effettiva dei corsisti senza compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche.

La nota del MIM

Indire sostegno, il MIM chiede flessibilità agli USR affinché i docenti possano partecipare

