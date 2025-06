dalla Gilda degli insegnanti, 18.6.2025.

L’audizione della FGU presso la Commissione VII Cultura del Senato.

Serve la compresenza di un docente di classe curriculare con il docente di musica

Il 17 giugno la delegazione della Federazione Gilda Unams, nella persona di Domenico Ciociano, Dirigente Gilda, è stata ascoltata in audizione presso la Commissione VII Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica.

Al centro dell’audizione il disegno di legge S. 492 “Disposizioni e delega al Governo per l’istituzione di Scuole dell’infanzia a indirizzo musicale”.

“Le attività sonore e musicali nei bimbi sviluppano la sensibilità nei confronti della musica e favoriscono sollecitazioni a livello pedagogico, producendo stimoli di carattere sensoriale e intellettivo”. E’ quanto dichiara il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

Nel corso dell’audizione, la FGU ha espresso l’urgente necessità di istituire Scuole dell’Infanzia ad indirizzo musicale, stabilendone i requisiti necessari per l’insegnamento.

“Al fine di garantire – conclude Castellana – un’istruzione adeguata e completa per i nostri giovani, occorre valutare la compresenza di un docente di classe curriculare con il docente di musica, specialista della materia, così come si prevede già per Educazione Motoria nelle scuole primarie”.

Così in una nota la Gilda degli Insegnanti

