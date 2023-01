Dal 1° settembre 2023 entrerà in vigore il decreto ministeriale 1° luglio 2022, n. 176 con il quale sono stati disciplinati i nuovi percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado.

L’attivazione da parte delle scuole secondarie di primo grado di percorsi ordinamentali a indirizzo musicale, che possono riguardare la costituzione di gruppi di alunni di differenti sezioni o di una intera sezione ad indirizzo musicale, è subordinata all’autorizzazione da parte degli Uffici scolastici regionali e all’assegnazione alla scuola del relativo organico.

Per tale ragione, come indicato nella nota del 30 novembre riguardante le iscrizioni per l’a.s. 2023/24, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, al momento appunto dell’iscrizione, potranno esprimere l’opzione per tali percorsi, ma l’accoglimento della stessa potrà essere confermata dalla scuola solo successivamente, in relazione all’effettiva attribuzione in organico dei docenti di strumento musicale.

Per esprimere la preferenza per i percorsi a indirizzo musicale, le famiglie dovranno barrare l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione online. La scadenza resta fissata nelle ore 20 del 30 gennaio 2023.