Informazione scuola,30.4.2020

– Forti le pressioni su Conte –

Le pressioni sul premier Conte per riaprire sono insistenti, le più forti arrivano proprio da alcuni componenti della maggioranza che spingono per la riapertura. Italia Viva è fra le componenti più insistenti, ma anche alcuni del PD insistono.

Rosa Maria Di Giorgi, membro della Commissione Infanzia e Adolescenza e dell’Ufficio di Presidenza del Pd è fra le più attive, insiste per la riapertura dei nidi e della scuola dell’Infanzia al punto che lo stesso Conte ha dovuto annunciare di una possibile apertura sperimentale.

“Mi sono impegnata personalmente e con convinzione – ha detto Di Giorgi – , con una decina di altri colleghi della maggioranza, in un filo diretto con il presidente Conte per arrivare a questo importantissimo risultato che, tra l’altro, potrebbe permettere a tanti italiani di tornare al lavoro con maggiore serenità”.

E’ la risposta alle tantissime insistenze dei genitori che nei giorni scorsi hanno attivato sul web una petizione per raccogliere adesioni per la riapertura.

Contrari alla riapertura tutta la comunità tecnico scientifica che teme un’ondata di ritorno che sarebbe devastante e getterebbe alle ortiche i sacrifici fatti fino ad ora, contrari anche i 5 Stelle che temono la tanto temuta malattia di Kawasaki che se sommata al Coronavirus avrebbe effetti devastanti proprio sui bambini.

La salute evidentemente non sempre viene prima di tutto e lo dimostrano le critiche fortissime e accesissime che si sono concentrate proprio sul premier Conte in questi ultimi giorni, un uomo solo contro tutti quei poteri forti e meno forti che invocano la riapertura senza se e senza ma, anzi hanno imparato a dire che bisogna aprire in sicurezza, forse la loro?

Infanzia e Primaria, si torna a scuola?

ultima modifica: