Inflazione e stipendi, a scuola gli stipendi più bassi

di Norberto Gallo, La Voce della scuola, 19.7.2025.

Inflazione e divari negli ultimi 25 anni: la PA paga piu’ del privato, ma la scuola e’ ultima.

Il mestiere d’insegnante declino.

Quando si parla di salari italiani la mente corre subito alla contrapposizione pubblico‑privato: impiego statale “sicuro e ben pagato” contro un privato flessibile ma più povero. I numeri freschi di ARAN, però, rovesciano lo stereotipo. Nel 2024 la Pubblica Amministrazione tocca 55 117 euro lordi pro‑capite, il privato 34 720 euro, ma la scuola si ferma – proiettando gli ultimi dati certificati – poco sopra i 32 000 euro. In altre parole chi insegna guadagna meno non solo di un dipendente pubblico medio, ma anche di un lavoratore privato.

L’inflazione come benzina sul fuoco

Fra 2021 e 2024 l’inflazione italiana ha superato il diciotto per cento. In quello stesso arco di tempo gli stipendi scolastici si sono mossi appena di un cinque‑sei per cento. Ne consegue che il potere d’acquisto di un docente di ruolo è oggi più basso di quello che aveva quindici anni fa. Se si traduce la perdita in denaro corrente, un insegnante entry‑level porta a casa l’equivalente reale di meno di venticinquemila euro lordi. È la stessa cifra con cui doveva far quadrare i conti quando un chilo di pasta costava la metà e le bollette non si mangiavano mezza mensilità.

Il confronto diretto con gli altri settori

La distanza si misura in freddi numeri ma ha conseguenze caldissime. La busta paga media privata supera quella della scuola di circa 2 700 euro, quella del resto della PA di oltre 23 000. Le indennità accessorie, che nella sanità o nelle funzioni centrali rappresentano quasi un quinto del reddito, nel mondo scolastico si fermano poco sopra il dieci per cento. Anche l’età media gioca un ruolo non secondario: cinquantadue anni contro i quarantadue del privato significano più anzianità ma nessuno scatto degno di questo nome, perché la carriera docente è una lunga pianura retributiva con lievi ondulazioni ogni decennio.

Perché insegnare sta diventando un lavoro di ripiego

La combinazione di salari bassi, burocrazia crescente e carriere piatte spinge i laureati migliori a voltare le spalle alla scuola. Nel concorso STEM 2024 solo il trentotto per cento dei posti è stato coperto: matematici, fisici e informatici preferiscono contratti junior in azienda che partono da trentacinque‑trentottomila euro, con la prospettiva di smart working e bonus aziendali. Chi invece resta tra i banchi deve fare i conti con classi sempre più complesse, una mole di adempimenti amministrativi che ruba ore alla didattica e un riconoscimento economico che, a fine mese, non restituisce la fatica di quel che si è dato. Non sorprende che più della metà degli insegnanti dichiari, nei sondaggi MIUR, che a posteriori non rifarebbe la stessa scelta professionale.

Gli stipendi come cartina di tornasole della scuola che verrà

Le conseguenze non sono soltanto individuali. Aule scoperte, soprattutto al Sud, significano programmazioni didattiche zoppe e studenti affidati a supplenti last‑minute. Il test Invalsi 2024 ha registrato un nuovo calo di competenze matematiche nelle regioni meridionali, e chi lavora sul campo sa bene quanto pesi la mancanza di continuità. Intanto l’età media degli insegnanti continua a salire: nel 2030 un docente su tre sarà in età pensionabile e non ci sono abbastanza candidati per garantire il ricambio. Il rischio di trovarsi con migliaia di cattedre vacanti e nessuno disposto a occuparle non è più un’ipotesi di scuola; è la traiettoria che i numeri descrivono in modo sempre più netto.

Il prossimo rinnovo contrattuale è una coperta troppo corta

Al tavolo ARAN‑sindacati si discute di un aumento medio del sei per cento: novanta euro netti al mese che verranno erosi quasi completamente dall’inflazione prevista nel biennio. Servirebbe ben altro. Bankitalia stima in cinque miliardi annui la cifra necessaria solo per riportare la scuola in linea con il resto del pubblico impiego. Sono risorse che non si trovano con i giochi di prestigio di bilancio o con i bonus una tantum, ma che richiedono una scelta politica esplicita: decidere che l’istruzione è la priorità, non l’appendice caritatevole da rattoppare a fine legge di bilancio.

Idee per invertire la rotta, prima che sia tardi

In altri Paesi si è intervenuti con shock salariali mirati, associati a percorsi di carriera differenziati. In Danimarca, dopo dieci anni di servizio, un docente può diventare mentor con il venti per cento in più di stipendio e meno ore di lezione, in modo da dedicare tempo alla formazione dei colleghi giovani. In Spagna sono state detassate tutte le attività extra‑didattiche, rendendole un incentivo vero, non un contentino. E soprattutto si è tagliata la burocrazia: meno moduli, più didattica. Non serve inventare l’acqua calda; basta guardare dove ha funzionato e avere il coraggio di riprodurlo.

Si potrebbe liquidare la questione con l’ennesimo “non ci sono i soldi”. Ma il denaro che oggi si risparmia pagando male gli insegnanti sarà speso domani in disoccupazione, bassa produttività, welfare correttivo. Pagare chi forma il capitale umano è un investimento con rendimenti sociali altissimi; ignorarlo è come tagliare le ali alle prossime generazioni nella speranza di risparmiare il costo del carburante. Alla lunga, però, il prezzo del volo mancato diventa assai più caro di quel che si credeva di aver messo da parte.

