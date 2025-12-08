Infortuni insegnanti a scuola: dati in aumento

di Andrea Carlino, Orizzonte Scuola, 7.12.2025.

Quasi 14mila infortuni per gli insegnanti nella scuola: dati in aumento, contusioni agli arti inferiori le lesioni più frequenti.

Nel 2024 sono state presentate all’Inail 13.963 denunce di infortuni che hanno coinvolto gli insegnanti delle scuole pubbliche statali. Il dato mostra un aumento molto contenuto, pari allo 0,2%, rispetto all’anno precedente, confermando una situazione di sostanziale stabilità. Dopo il picco registrato nel 2022, con oltre 15mila casi, gli infortuni hanno subito una riduzione nei due anni successivi, tornando a livelli simili a quelli precedenti la pandemia.

Le differenze di genere e territorio nelle denunce registrate

La maggior parte degli infortuni riguarda insegnanti di sesso femminile, che rappresentano quasi l’87% delle denunce, dato in lieve crescita rispetto al 2023. Tra i docenti maschi, invece, si osserva un lieve calo. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, le regioni del Nord-Ovest registrano il maggior numero di casi, seguite dal Sud e dal Centro Italia. Le variazioni rispetto al 2022 sono differenziate: si osservano cali significativi nel Nord-Est, nel Sud e nel Centro, mentre le Isole e il Nord-Ovest mostrano una crescita del numero di incidenti denunciati.

Le tipologie di lesioni più frequenti e le parti del corpo coinvolte

Le tipologie di infortunio più comuni sono le contusioni, che rappresentano quasi il 40% dei casi accertati nel 2024. Seguono lussazioni, distorsioni e distrazioni, che superano il 30%, e le fratture che rappresentano circa un quarto degli incidenti. Le regioni anatomiche più colpite sono gli arti inferiori, con quasi il 40% delle lesioni, seguiti dagli arti superiori e dalla testa. Una quota rilevante di lesioni riguarda anche la colonna vertebrale e il torace con gli organi interni.

