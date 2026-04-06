di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 5.4.2026.

Responsabilità docenti per infortunio alunno: quando la Cassazione esclude colpa per vigilanza. Regole, esempi pratici e cosa dimostrare.

L’eventuale infortunio dell’alunno è uno dei temi più delicati per docenti e personale scolastico. La normativa impone un preciso obbligo di vigilanza, ma non sempre la responsabilità ricade automaticamente sull’insegnante. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che il docente può evitare conseguenze legali se dimostra di aver esercitato un controllo adeguato e che l’evento si è verificato per imprevedibilità e repentinità. Una recente pronuncia della Cassazione 2023 offre indicazioni utili su come valutare la responsabilità civile degli insegnanti in caso di incidente tra studenti. Lo spiega l’Avvocato Maria Rosaria Altieri nel corso del webinar sulla vigilanza dei docenti.

Responsabilità docente e obbligo di vigilanza: cosa prevede la normativa

In base all’orientamento consolidato dei giudici, il docente deve dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, tenendo conto di vari elementi:

età degli studenti

contesto scolastico

grado di autonomia degli alunni

prevedibilità del rischio

La responsabilità può essere esclusa quando il comportamento dell’alunno risulta imprevedibile e improvviso, tale da rendere impossibile un intervento tempestivo anche con una vigilanza adeguata. Questo principio si fonda sull’idea che l’obbligo di controllo non può tradursi in una sorveglianza continua e assoluta, soprattutto in presenza di studenti con sufficiente maturità.

Il caso esaminato dalla Cassazione nel 2023: incidente nello spogliatoio

Nel 2023 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di uno studente colpito accidentalmente da un casco lanciato da un compagno all’interno dello spogliatoio scolastico. L’impatto ha causato la rottura di due denti.

La Corte ha escluso la responsabilità del docente sulla base di tre elementi:

1. Età dello studente e capacità di discernimento

Il compagno che ha lanciato il casco era prossimo alla maggiore età. A quell’età, secondo i giudici, lo studente possiede una adeguata capacità di comprendere le conseguenze delle proprie azioni e deve rispondere personalmente dei comportamenti imprudenti.

2. Impossibilità di vigilanza diretta nello spogliatoio

L’incidente è avvenuto nello spogliatoio maschile. La docente, essendo donna, non poteva accedere al locale per ragioni di riservatezza e decoro, circostanza che ha reso impossibile una vigilanza costante e diretta.

3. Evento imprevedibile e non prevenibile

La presenza di un casco nello spogliatoio non è stata considerata una situazione di rischio evidente. L’uso improprio dell’oggetto, cioè il lancio contro un compagno, è stato ritenuto un comportamento imprevedibile, non evitabile con le normali misure di controllo.

Come dimostrare di aver esercitato correttamente la vigilanza

Per evitare di incorrere in responsabilità in caso di infortunio a scuola, è importante poter dimostrare:

presenza e attenzione durante l’attività scolastica

rispetto delle regole organizzative dell’istituto

adozione di misure preventive proporzionate all’età degli alunni

impossibilità di prevedere il comportamento pericoloso

tempestività nell’intervento dopo l’evento

La valutazione del giudice tiene conto del contesto concreto e non può essere basata su criteri astratti o automatici.

Elemento valutato Cosa considerano i giudici Effetto sulla responsabilità Età dello studente Maggiore autonomia e consapevolezza Riduzione responsabilità docente Luogo dell’incidente Spazi con limitazioni di accesso (es. spogliatoi) Vigilanza non sempre continua Prevedibilità del rischio Evento improvviso o comportamento anomalo Possibile esclusione responsabilità Vigilanza esercitata Presenza e controllo adeguati Docente tutelato Dinamica dell’evento Rapidità dell’azione Difficoltà di intervento

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