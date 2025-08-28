InsegnantiSupplenze Autore: - 28 Agosto 2025 / 05 : 23
Inizio anno scolastico, la “supplentite” si conferma nuovamente, specie sul sostegno

La Tecnica della scuola, 27.8.2025.

Gilda Venezia

Niente da fare, anche il nuovo anno scolastico inizierà con il solito problema: la “supplentite”. Ne parla nell’edizione odierna ‘Il Sole 24 Ore’ specificando come ancora una volta è scontro sulle stime tra sindacati e Ministero. Per i primi ci saranno 200mila contratti a termine (tra docenti e Ata), per Viale Trastevere la metà.

Il problema “storico” comunque resta, penalizzando sia i docenti che anche dopo tanti anni di esperienza non riescono a stabilizzarsi e sia per gli alunni che in alcuni casi non riescono ad avere un docente in maniera continua.

Dei 48.504 docenti del contingente autorizzato dal governo – segnala il Sole – si riuscirà ad assumere circa l’80-85%. E la mini call veloce, la procedura per l’assunzione di posti di sostegno ha coperto meno del 20% delle disponibilità, con la scuola primaria in grande sofferenza e difficoltà a soddisfare il fabbisogno di specializzati al Nord.

Sempre il quotidiano segnala come il sostegno sia il maggior serbatoio della “supplentite” con 90/100mila posti autorizzati in deroga e spesso docenti privi di specializzazione.

Il maxi piano di specializzazione sul sostegno, in prospettiva, può portare a 72mila posti (36mila per i Tfa, altrettanti per i percorsi Indire e per i precari con tre anni di servizio o possessori di titolo estero)

