La Tecnica della scuola, 27.5.2025.

La Legge di Bilancio 2025 ha elevato l’indennità dal 60% all’80% della retribuzione.

Anche l’indennità di congedo per un ulteriore mese sarà portata all’80%..

Importanti novità riguardanti l’indennità di congedo parentale vengono annunciate dall’Inps che, sulla base della Legge di Bilancio 2025 e delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 217 della legge, ha elevato l’indennità dall’attuale 60% all’80% della retribuzione. Inoltre, l’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese sarà anch’essa portata all’80%, migliorando dunque il sostegno economico per i genitori nei primi anni di vita del bambino.

Le principali novità, secondo quanto si legge su Italpress, includono: “primo mese retribuito all’80% (già previsto dalla Legge di Bilancio 2023); secondo mese elevato all’80% (precedentemente al 60%); terzo mese innalzato al’80% (prima al 30%). In questo modo, ogni coppia genitoriale avrà a disposizione tre mesi retribuiti all’80%, da utilizzare singolarmente o in condivisione, anche in forma alternata o simultanea.

I successivi mesi di congedo rimangono indennizzati al 30%, mentre l’ultimo mese può non essere retribuito, salvo per situazioni di reddito particolarmente basso. Le nuove disposizioni si applicano ai genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024 e che fruiscono del congedo parentale dal 1° gennaio 2025 in poi. La misura è estesa anche ai casi di adozione o affidamento.

Inps aumenta l’indennità di congedo parentale all’80%

