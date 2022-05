Il Sole 24 Ore, 2.5.2022.

Anche quest’anno si avvia verso la conclusione la consueta operazione di certificazione del diritto a pensione del personale della scuola, svolta da Inps in collaborazione con il ministero dell’Istruzione. L’Istituto ha infatti già completato, anche grazie all’impegno delle scuole e dell’amministrazione scolastica, alla data del 20 aprile, la definizione di quasi il 95% delle certificazioni del diritto alla pensione in relazione alla platea interessata. Ciò permetterà al ministero dell’Istruzione di realizzare in tempi utili le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo del personale in funzione dell’avvio del nuovo anno scolastico.

I dati

In particolare, considerando le verifiche con esito positivo, risultano certificati i diritti alla pensione per circa 28.700 nominativi (circa 20.400 personale docente; circa 7.600 personale Ata; circa 400 insegnanti di Religione; circa 300 dirigenti scolastici; circa 60 personale educativo). Pertanto, anche quest’anno, sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati grazie al lavoro di squadra tra gli uffici territoriali delle due amministrazioni e alla sinergia tra la direzione generale Inps e Istruzione che ha permesso, a livello centrale, attraverso una cabina di regia dedicata, di analizzare e risolvere le criticità che sono emerse nel corso delle attività di certificazione delle posizioni assicurative del personale scolastico interessato dal pensionamento. Le sedi territoriali dell’Inps, inoltre, sono ulteriormente impegnate affinché il personale certificato riceva il trattamento pensionistico con decorrenza 1° settembre 2022, senza soluzione di continuità rispetto all’ultimo stipendio.

