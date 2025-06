INPS, circolare n. 102: conviene il bonus Giorgetti?

Informazione scuola, 17.6.2025.

Bonus Giorgetti: un’opportunità per aumentare lo stipendio, ma con attenzione alla pensione.

L’Inps ha recentemente ampliato la platea di lavoratori che possono beneficiare del cosiddetto “Bonus Giorgetti”, un incentivo rivolto a chi decide di posticipare il pensionamento anticipato. Questa misura, introdotta per la prima volta nel 2004 e aggiornata con la Legge di Bilancio 2025, mira a sostenere economicamente chi sceglie di rimanere al lavoro, riducendo i contributi previdenziali da versare e aumentando conseguentemente lo stipendio netto.

Con la circolare n. 102 del 16 giugno 2025, l’Inps ha incluso tra i beneficiari anche coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, oltre a Quota 102. Tuttavia, è importante considerare che il bonus comporta una riduzione dei contributi versati, il che potrebbe tradursi in un assegno pensionistico futuro inferiore.

Per accedere al bonus, è necessario rispettare alcuni requisiti, tra cui essere iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, non aver raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia e non essere già titolari di pensione diretta. La domanda deve essere presentata online sul portale Inps.

Il Bonus Giorgetti offre un’opportunità interessante per aumentare il reddito immediato, ma è fondamentale valutare attentamente l’impatto sul proprio futuro pensionistico.