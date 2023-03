In alcuni Paesi europei, invece, la lingua straniera si inizia a studiare tra gli 8-9 anni, mentre in Europa solo 3 Stati hanno anticipato lo studio prima delle scuole elementari, in percorsi pre-primari: la Polonia, il Belgio e Cipro. In Italia la lingua, vista anche l’obbligatorietà disposta per legge, è l’inglese, seguita, con caratterizzazione regionale, dal francese, con prossimo il tedesco con il 23%, poi spagnolo con il 13% ed infine russo, con il 3%. La percentuale di alunni che studiano l’inglese sale se si analizza la scuola secondaria, raggiungendo il 100% degli iscritti. Segue la lingua francese con il 67% e lo spagnolo con il 22%, sempre per la secondaria.

Lingue straniere: almeno l’80% dei giovani europei le apprende a scuola

Per via della sua posizione centrale e mediana nel mar Mediterraneo, l’insegnamento della lingua inglese risulta il più funzionale in Italia, oltre che obbligatorio per legge. E’ primo ed obbligatorio anche in altri 14 paesi dell’Unione. Esigenze commerciali, comunicative professionali, che però escludono l’orientamento anche ad altri mondi e continenti, come quello asiatico, mediorientale ed indopacifico. A livello europeo, la nostra lingua è appresa a Malta, in Grecia, Croazia, Montenegro ed Albania dalle comunità italiane presenti.

L’inglese sta perdendo il primato come prima lingua appresa a livello europeo a favore di idiomi considerati secondari in passato. Secondo un’analisi che ha coinvolto le scuole europee, è emerso che il francese è la lingua più diffusa nel Sud dell’Europa, in particolare in Portogallo, Spagna, Romania e Italia; mentre il tedesco è studiato in Europa orientale e centrale, per evidenti ragioni economiche. L’italiano, infine, è la seconda lingua straniera più diffusa a Malta. In queste realtà la pressione anche didattica per particolari idiomi si evince anche per i flussi migratori che interessano le famiglie verso realtà vicine.