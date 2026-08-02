Insegnanti in servizio all’estero, i bandi

La Tecnica della scuola, 1.8.2026.
Selezione del personale docente da inviare a prestare servizio all’estero, pubblicati i bandi.
Come partecipare alla selezione
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (4° Serie speciale, concorsi ed esami, numero 58 del 31 luglio 2026) il bando di concorso per la selezione del personale docente da inviare nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero.
Come partecipare alla selezione
I candidati interessati a partecipare alla selezione, si legge nel bando, devono “produrre apposita istanza esclusivamente attraverso il portale SPSE selezioni del MAECI reperibile al seguente link https://personalescuole.esteri.it autenticandosi attraverso le credenziali SPID o CIE”.
L’apertura delle domande e le scadenze
La domanda, si legge ancora, “deve essere inviata a partire dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – nonche’ contestualmente pubblicato sul sito internet istituzionale del MAECI-Sezione SFIM e inderogabilmente entro le ore 23,59 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di cui sopra. Qualora il termine di scadenza per l’invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo”.