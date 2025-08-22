Insegnanti neoassunti, la richiesta del part time

di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 22.8.2025.

I docenti possono chiedere il part-time dal 1° settembre. Ecco modalità, limiti e consigli pratici per presentare la domanda.

Docenti neoassunti, c’è la possibilità di iniziare l’anno scolastico con un contratto a tempo parziale? La risposta è sì, anche se il docente interessato dovrà seguire una particolare procedura: inoltre, tale richiesta è soggetta a particolari condizioni.

L’Allegato A al DM 137/25, contenente le istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo a.s. 25/26, recita:

«È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part- time, secondo quanto previsto dalla legge n. 183 del 2011, nel rispetto dei contingenti di cui all’articolo 6, comma 1, dell’ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997. La sottoscrizione del relativo contratto deve avvenire con il dirigente dell’istituzione scolastica assegnata, dopo l’assunzione in servizio…»

Quanto riportato nel citato Allegato A discende dalla disposizione contrattuale di cui all’art. 39/4 del CCNL 19/21:

«L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 2 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro».

Docenti neoassunti e richiesta del part time

La richiesta del part time è possibile ad alcune condizioni:

la richiesta di part-time deve essere presentata formalmente il 1° settembre al dirigente scolastico , che provvederà a trasmetterla all’Ufficio Scolastico Provinciale;

la concessione del part-time è subordinata al rispetto del limite massimo del 25% dei docenti in part-time per ciascuna classe di concorso a livello provinciale;

l'autorizzazione ufficiale potrebbe arrivare nei giorni successivi alla presa di servizio.

Consigli pratici

Per evitare ritardi e garantire maggiore chiarezza, si suggerisce ai docenti interessati di anticipare informalmente la richiesta sia alla scuola sia all’Ufficio Scolastico. Alcuni Uffici, infatti, hanno già iniziato a raccogliere le domande, anche da parte dei neoimmessi in ruolo.

Formalmente, tuttavia, la procedura corretta resta quella della presentazione a partire dal 1° settembre.

Insegnanti neoassunti, la richiesta del part time

