TuttoscuolaNews, n. 1182 del 30.9.2025.

Un servizio del Corriere della Sera su una scuola primaria di Mestre, con oltre un secolo di storia in un quartiere multietnico a poca distanza dalla stazione, da sempre indicata come modello di integrazione, ha acceso i riflettori sul tema dell’integrazione degli alunni stranieri.

In tre classi prime, di circa 20 bambini ciascuna, la stragrande maggioranza degli alunni è straniera. Accade alla scuola primaria “Cesare Battisti” di Mestre, uno dei cinque plessi dell’Istituto comprensivo “Caio Giulio Cesare”, noto in città per l’altissima concentrazione di studenti con background migratorio, soprattutto bengalesi. Un contesto multiculturale arricchito da numerose iniziative e servizi messi a disposizione dal Comune di Venezia.

Ma questa volta i numeri stanno facendo discutere:su 61 «primini» solo 11 sono cittadini italiani. Di questi solo due hanno i genitori italiani da più generazioni. Una situazione accentuata nelle proporzioni, ma non così rara, come vedremo nelle successive notizie.

E soprattutto destinata a diventare sempre più frequente per l’opposto andamento del trend demografico nel nostro Paese tra cittadini italiani e stranieri. Basti prendere in considerazione due dati: negli ultimi 25 anni il numero di residenti stranieri è passato da 1,3 milioni a 5,4 milioni (con un’incidenza sul totale dal 2,2% al 9,2%). Nello stesso periodo l’indice di fecondità in Italia è sceso dal già basso 1,25 per donna a 1,14, un livello gravemente insufficiente per il ricambio generazionale. Solo nell’ultimo decennio le nascite sono diminuite del 26%. Inevitabili gli effetti sul sistema di istruzione.

Fenomeni – quello del calo complessivo di alunni e della maggiore incidenza percentuale di alunni stranieri – che la scuola italiana sta gestendo da anni, senza fare troppo rumore.

A gettare benzina sul fuoco, è intervenuto però il generale Vannacci (Lega) con questa pesante dichiarazione: “Ormai agli italiani non resta che la via delle scuole privatese vogliono offrire ai propri figli un’educazione decente. E così noi siamo costretti a pagare due volte: con le nostre tasse paghiamo agli stranieri scuola gratis, sanità gratis, alloggi popolari, bonus, sussidi etc. e poi dobbiamo pagare una seconda volta per la scuola privata dei nostri figli, per la sanità privata, il mutuo o l’affitto etc. Per non parlare dei soldi che siamo costretti a spendere in sicurezza per proteggerci dai delinquenti stranieri”.

La preside del “Caio Giulio Cesare, Michela Manente, ha spiegato che “È vero che diverse famiglie italiane residenti nel quartiere optano per la scuola privata della stessa zona. Tuttavia, occorre precisare che la quota del 30% di alunni stranieri per classe riguarda esclusivamente i NAI (neoarrivati in Italia): nelle nostre classi prime di quest’anno gli alunni NAI sono soltanto tre”. E ha sottolineato che “tutti gli alunni iscritti alle classi prime sono nati in Italia e provengono dalla scuola dell’infanzia Cesare Battisti”.

La questione insomma è molto più complessa di come qualcuno la vuole rappresentare, per farne magari elemento di scontro politico alla ricerca di consenso e voti.

Come ha ben spiegato il Direttore Generale dell’USR Veneto Marco Bussetti, il fenomeno della crescente presenza di alunni stranieri nelle nostre scuole non va letto come un problema, ma come un’opportunità di crescita e trasformazione. “L’immigrazione, se accompagnata da politiche educative solide, è una risorsa per l’intero sistema scolastico e per la società. Il diritto all’istruzione di ogni bambino è sacro, e va garantito con la massima attenzione, indipendentemente dalla provenienza culturale o linguistica”.

“Il caso della scuola primaria Cesare Battisti di Mestre – evidenzia Bussetti – ci restituisce l’immagine concreta di un cambiamento strutturale in corso. Negli ultimi due anni abbiamo perso quasi 18.000 alunni in Veneto. Le proiezioni per le scuole dell’infanzia ci dicono che questo trend è destinato a rafforzarsi”.

Che fare? “È necessario adattare i modelli educativi: introdurre metodologie didattiche più inclusive, strumenti attivi come il gioco, il teatro, la musica, che facilitino l’apprendimento della lingua italiana e il dialogo interculturale”. Infatti “in alcune classi, i bambini tendono a parlarsi tra loro in lingue diverse dall’italiano, e questo può creare una barriera. È proprio per questo che la scuola deve diventare il luogo in cui la lingua italiana unisce, non divide. L’intervento della scuola non è solo linguistico, ma anche sociale e culturale: formare cittadini significa creare spazi di incontro, non di separazione”.