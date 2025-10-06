InsegnantiInterpelli Autore: - 06 Ottobre 2025 / 06 : 42
Commenti disabilitati su Interpelli: obbligo di pubblicazione all’albo

Interpelli: obbligo di pubblicazione all’albo

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 5.10.2025.

Supplenze docenti da Interpello: obbligo formale di pubblicazione nell’albo scolastico.
La prassi nelle istituzioni scolastiche.

Gilda Venezia

L’obbligo formale di pubblicazione

Secondo le indicazioni fornite, le scuole hanno l’obbligo formale di pubblicare nell’albo online l’esito delle supplenze da interpello. Il passaggio rappresenta una forma di trasparenza amministrativa, volta a rendere pubbliche le assegnazioni degli incarichi e a garantire pari accesso alle informazioni per tutti i candidati.

La prassi nelle istituzioni scolastiche

Nonostante la previsione normativa, Cannas sottolinea che, per motivi organizzativi, le scuole non sempre riescono a rispettare questa procedura. In diversi casi, infatti, la pubblicazione nell’albo scolastico viene omessa o effettuata con ritardi, generando disomogeneità tra gli istituti e rendendo più difficile per i docenti verificare gli esiti delle assegnazioni.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Interpelli: obbligo di pubblicazione all’albo ultima modifica: 2025-10-06T06:42:32+02:00 da
Tags:, , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia