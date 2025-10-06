Interpelli: obbligo di pubblicazione all’albo

Supplenze docenti da Interpello: obbligo formale di pubblicazione nell’albo scolastico.
L’obbligo formale di pubblicazione
Secondo le indicazioni fornite, le scuole hanno l’obbligo formale di pubblicare nell’albo online l’esito delle supplenze da interpello. Il passaggio rappresenta una forma di trasparenza amministrativa, volta a rendere pubbliche le assegnazioni degli incarichi e a garantire pari accesso alle informazioni per tutti i candidati.
La prassi nelle istituzioni scolastiche
Nonostante la previsione normativa, Cannas sottolinea che, per motivi organizzativi, le scuole non sempre riescono a rispettare questa procedura. In diversi casi, infatti, la pubblicazione nell’albo scolastico viene omessa o effettuata con ritardi, generando disomogeneità tra gli istituti e rendendo più difficile per i docenti verificare gli esiti delle assegnazioni.
