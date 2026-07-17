Presentato ieri il Rapporto nazionale Invalsi 2026. Cala la dispersione (-0,9%), aumentano (+0,8%) le eccellenze e la coesione sociale. Aumentano i bravi, diminuiscono gli abbandoni e la dispersione implicita

Risultati test invalsi 2026: l’analisi delle performance degli studenti dopo il 2026, ecco che cosa è emerge dall’ultimo report, i dettagli

Sono arrivati i risultati scolastici degli Invalsi e, ancora una volta, i “voti” ottenuti destano preoccupazione. Come sottolineato dal Corriere della Sera, infatti, i nostri studenti non riescono a tornare ai voti che si ottenevano prima del 2019-2020, il primo anno scolastico interessato dal Covid. Per Roberto Ricci, direttore dell’Invalsi, è come se, di fatto, «il sistema si sia assestato più in basso», non riuscendo più a emergere. Il problema, comunque, non riguarda solo l’Italia, visto che anche altri Paesi stanno registrando la stessa problematica, ma non si riesce a trovare il bandolo della matassa.

Secondo quanto riferito dal quotidiano di via Solferino, si è notato un leggero miglioramento delle performance degli studenti al Sud, ma bisogna vedere il bicchiere mezzo vuoto: il divario con il Centro e il Nord si è affievolito proprio perché al Centro e al Settentrione gli studenti hanno ottenuto risultati più bassi rispetto al periodo pre-pandemia. In ogni caso, il programma del Ministero dell’Istruzione, Agenda Sud, sembra aver dato almeno dei risultati positivi da questo punto di vista.

RISULTATI TEST INVALSI 2026, UNO SPIRAGLIO DI LUCE

Un altro spiraglio di luce è dato dalle prove Invalsi di quinta superiore, che sono nettamente migliorate rispetto a un anno fa, visto che più della metà degli studenti è risultata sufficiente, rispetto al 49 per cento del 2025, ma comunque ancora lontana dai numeri precedenti al 2019-2020, quando si era toccato il culmine di 6,1 sufficienti su 10.

Molto male, invece, le scuole elementari, che per molti addetti ai lavori sono le scuole principali per uno studente, visto che il bambino passa per la prima volta nella sua vita dal gioco allo studio. In questo caso si registrano performance negative per gli alunni di quinta elementare, ma anche di seconda, sia in matematica sia in italiano. Anche in questo caso nessuno sa ben spiegare la problematica.

RISULTATI TEST INVALSI 2026, I MOTIVI DI OTTIMISMO

C’è qualche motivo, comunque, per sorridere, ovvero una lingua inglese che gli studenti di oggi parlano sempre di più e apprendono sempre meglio, soprattutto grazie all’utilizzo dei social. Si arriva a una media del 63 per cento per quanto riguarda la lettura e al 50 per cento per l’ascolto. Altro elemento positivo è quello riguardante la dispersione scolastica, con solo l’8,3 per cento di studenti italiani che abbandona la scuola prima del dovuto, dato che vede l’Italia al quattordicesimo posto assoluto in Europa. Si tratta di un dato che resta comunque in continua diminuzione e che per il 2026 dovrebbe scendere a quota 7,3, con un recupero di più di 500 mila studenti negli ultimi quattro anni.

In conclusione, possiamo dire che i risultati dei test Invalsi preoccupano soprattutto per quanto riguarda gli alunni più piccoli, quindi quelli delle scuole elementari, soprattutto se rapportati al passato; le scuole medie sono in calo, ma fanno meno notizia, considerato il fatto che si tratta di una «scuola di passaggio»; infine le superiori, dove c’è il buon dato della quinta superiore, che alla fine è la classe che indubbiamente conta di più.