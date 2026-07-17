InsegnantiInvalsi Autore: - 17 Luglio 2026 / 10 : 27
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Invalsi 2026: ancora il calo. Le elementari preoccupano

di Davide Giancristofaro Alberti e Alessandro Artini, il Sussidiario,  16.7.2026.

Presentato ieri il Rapporto nazionale Invalsi 2026. Cala la dispersione (-0,9%), aumentano (+0,8%) le eccellenze e la coesione sociale. Aumentano i bravi, diminuiscono gli abbandoni e la dispersione implicita
Gilda Venezia

Risultati test invalsi 2026: l’analisi delle performance degli studenti dopo il 2026, ecco che cosa è emerge dall’ultimo report, i dettagli

Sono arrivati i risultati scolastici degli Invalsi e, ancora una volta, i “voti” ottenuti destano preoccupazione. Come sottolineato dal Corriere della Sera, infatti, i nostri studenti non riescono a tornare ai voti che si ottenevano prima del 2019-2020, il primo anno scolastico interessato dal Covid. Per Roberto Ricci, direttore dell’Invalsi, è come se, di fatto, «il sistema si sia assestato più in basso», non riuscendo più a emergere. Il problema, comunque, non riguarda solo l’Italia, visto che anche altri Paesi stanno registrando la stessa problematica, ma non si riesce a trovare il bandolo della matassa.

Secondo quanto riferito dal quotidiano di via Solferino, si è notato un leggero miglioramento delle performance degli studenti al Sud, ma bisogna vedere il bicchiere mezzo vuoto: il divario con il Centro e il Nord si è affievolito proprio perché al Centro e al Settentrione gli studenti hanno ottenuto risultati più bassi rispetto al periodo pre-pandemia. In ogni caso, il programma del Ministero dell’Istruzione, Agenda Sud, sembra aver dato almeno dei risultati positivi da questo punto di vista.

RISULTATI TEST INVALSI 2026, UNO SPIRAGLIO DI LUCE

Un altro spiraglio di luce è dato dalle prove Invalsi di quinta superiore, che sono nettamente migliorate rispetto a un anno fa, visto che più della metà degli studenti è risultata sufficiente, rispetto al 49 per cento del 2025, ma comunque ancora lontana dai numeri precedenti al 2019-2020, quando si era toccato il culmine di 6,1 sufficienti su 10.

Molto male, invece, le scuole elementari, che per molti addetti ai lavori sono le scuole principali per uno studente, visto che il bambino passa per la prima volta nella sua vita dal gioco allo studio. In questo caso si registrano performance negative per gli alunni di quinta elementare, ma anche di seconda, sia in matematica sia in italiano. Anche in questo caso nessuno sa ben spiegare la problematica.

RISULTATI TEST INVALSI 2026, I MOTIVI DI OTTIMISMO

C’è qualche motivo, comunque, per sorridere, ovvero una lingua inglese che gli studenti di oggi parlano sempre di più e apprendono sempre meglio, soprattutto grazie all’utilizzo dei social. Si arriva a una media del 63 per cento per quanto riguarda la lettura e al 50 per cento per l’ascolto. Altro elemento positivo è quello riguardante la dispersione scolastica, con solo l’8,3 per cento di studenti italiani che abbandona la scuola prima del dovuto, dato che vede l’Italia al quattordicesimo posto assoluto in Europa. Si tratta di un dato che resta comunque in continua diminuzione e che per il 2026 dovrebbe scendere a quota 7,3, con un recupero di più di 500 mila studenti negli ultimi quattro anni.

In conclusione, possiamo dire che i risultati dei test Invalsi preoccupano soprattutto per quanto riguarda gli alunni più piccoli, quindi quelli delle scuole elementari, soprattutto se rapportati al passato; le scuole medie sono in calo, ma fanno meno notizia, considerato il fatto che si tratta di una «scuola di passaggio»; infine le superiori, dove c’è il buon dato della quinta superiore, che alla fine è la classe che indubbiamente conta di più.

Il Rapporto nazionale Invalsi 2026 contiene alcune novità positive, ma, prima di illustrarle, consideriamo i dati di partecipazione. Le prove hanno coinvolto 11.400 scuole, 800mila alunni della scuola primaria (classi seconde e quinte), 520mila alunni della scuola secondaria di primo grado (terza media) e oltre 1 milione di studenti della scuola secondaria di secondo grado (classi seconde e dell’ultimo anno). Si è trattato, dunque, di una somministrazione imponente di test, che offre uno spaccato importante sullo stato dell’arte del sistema scolastico nazionale.
Veniamo ai dati. La dispersione scolastica esplicita, relativa agli abbandoni, registra un calo cospicuo: nel 2025 si è attestata all’8,2%, mentre nel 2026 (in attesa di una verifica definitiva a fine anno) scende al 7,3%. Si tratta di un dato importante, a maggior ragione perché correlato a un miglioramento generale della dispersione implicita, cioè di quella che risulta dall’inadeguatezza della preparazione rispetto agli standard previsti.

In sostanza, il rendimento scolastico misurato dall’Invalsi nel 2026 è generalmente migliore di quello dell’anno precedente nelle discipline oggetto delle prove, cioè italiano, matematica e inglese (con una misurazione specifica, inoltre, delle competenze informatiche).

Dunque, per quanto riguarda la dispersione implicita, si passa dall’8,7% del 2025 al 6,3% del 2026, con un miglioramento di 2,4 punti percentuali. Il dato è pregevole anche alla luce del fatto che la diminuzione degli abbandoni ha fatto sì che venissero trattenuti a scuola gli alunni più fragili, quelli cioè destinati alla dispersione proprio perché più deboli dal punto di vista degli apprendimenti.

Quegli alunni “trattenuti” hanno molto probabilmente compiuto un percorso positivo oppure, se non del tutto positivo, comunque non così carente da non poter essere compensato, nella media, da quello di altri alunni. Si consideri, da questo punto di vista, che il numero di allievi che consegue risultati elevati è passato dal 12,3% del 2025 al 13,1% del 2026.

Non possiamo, in questa sede, approfondire il discorso, ma certamente la diminuzione degli abbandoni contribuisce a un rafforzamento della coesione sociale, perché, come è stato evidenziato da una pluralità di studi, soprattutto statunitensi, tra l’abbandono e la devianza vi sono indubbiamente dei nessi.

Gli esiti della scuola primaria evidenziano una sostanziale stabilità rispetto all’anno scorso in tutte e tre le discipline, anche se, in matematica, rispetto al 2025, si registra un calo di circa tre punti nella percentuale di bambini che raggiungono almeno il livello base nei due gradi osservati, cioè nella classe seconda e nella classe quinta.

Stabili, con qualche lieve miglioramento (una definizione quasi meteorologica…), sono le medie degli alunni della scuola secondaria di primo e di secondo grado. In particolare, si osserva il trend di crescita delle competenze linguistiche in inglese.

Di particolare interesse è la misurazione delle competenze digitali, che fino all’anno scorso aveva riguardato solo alcune classi campione, mentre quest’anno, seppur su base volontaria, ha visto partecipare l’intera popolazione studentesca interessata. È opportuno rilevare che i giovani coinvolti nella somministrazione hanno risposto non con l’autocertificazione delle proprie competenze, ma mediante lo svolgimento dei compiti proposti nei vari item. Certamente le competenze digitali non sono soltanto frutto dell’apprendimento scolastico, ma nascono e si sviluppano anche in ambienti online esterni. Tuttavia, secondo Roberto Ricci, presidente dell’Invalsi, se l’habitat online esterno gioca un ruolo importante, anche quello degli apprendimenti scolastici è rilevante, poiché nelle aule si realizza la formalizzazione dei saperi, che corrobora anche le conoscenze acquisite esternamente.

Non abbiamo elementi per stabilire connessioni causali tra alcune recenti riforme e i miglioramenti dei dati Invalsi, anche se non è improbabile, dal nostro punto di vista, che l’attenzione agli ambienti scolastici, il cui indicatore principale è stato la revisione del voto di condotta, abbia potuto contribuire a creare “climi organizzativi” di maggiore serenità. Resta il fatto che il principio di causalità si muove, sempre secondo Ricci, su tempi lunghi, come dimostra la riforma gentiliana, che ha riverberato i suoi effetti anche a distanza di decenni.

Tutti i dati e le tabelle sono pubblicati sul sito INVALSI.IT

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Invalsi 2026: ancora il calo. Le elementari preoccupano ultima modifica: 2026-07-17T10:27:27+02:00 da
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