dal blog di Gianfranco Scialpi, 17.7.2026.

Risultati Invalsi e l’autocompiacimento di G. Valditara.

Dimentica di ringraziare gli insegnanti., assenti nell’intervista a “La Stampa”.

Risultati Invalsi e l’autocompiacimento di G. Valditara. Ieri Roberto Ricci (Presidente Invalsi) ha presentato presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera il Rapporto nazionale “Le prove Invalsi 2026“. L’evento è stato arricchito anche da un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati L. Fontana e da un intervento del Ministro G. Valditara.

Il quadro che emerge è di una sostanziale conferma su alcuni ambiti e di miglioramento in altri. L’unica criticità significativa si registra in matematica (scuola primaria).

Buoni i risultati conseguiti nella riduzione della dispersione esplicita e implicita.

Questa mattina il Ministro G. Valditara ha rilasciato un’intervista a “La Stampa”, evidenziando che i miglioramenti in questi due ambiti sono dovuti all’azione del governo e i particolare all’Agenda Sud, al decreto Caivano, e alla istituzionalizzazione del docente tutor.

Occorre però registrare l’assenza di ringraziamenti verso i docenti. Essi sono sempre i protagonisti di ogni innovazione. La loro azione risulta fondamentale per la soluzione di problemi, la “ripresa per i capelli” dei ragazzi. Qualunque innovazione esce fuori da V. Trastevere senza interagire con la complessità dell’atto educativo. Il compito spetta ai docenti.

Tutto questo è stato dimenticato da G. Valditara. Probabilmente il motivo risiede nel fatto che fra un anno si voterà per il nuovo Parlamento e quindi il Ministro ha necessità di presentare i risultati dell’azione del Governo. Agendo in questo modo, il Ministro dimentica che gli insegnanti sono elettori. Al momento del voto, se ne ricorderanno?

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Invalsi Valditara dimentica gli insegnanti

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