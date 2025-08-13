InsegnantiOrganici Autore: - 13 Agosto 2025 / 12 : 06
Commenti disabilitati su IRC, gli organici del Veneto

IRC, gli organici del Veneto

Gilda Veneziadall’USR per il Veneto,  13.8.2025.

Decreto di ripartizione della dotazione organica del personale insegnante di religione cattolica, suddivisa per Diocesi, per la regione Veneto.

Gilda Venezia

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il decreto di cui all’oggetto.

