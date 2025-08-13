dall’USR per il Veneto, 13.8.2025.
Decreto di ripartizione della dotazione organica del personale insegnante di religione cattolica, suddivisa per Diocesi, per la regione Veneto.
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il decreto di cui all’oggetto.
Decreto AOODRVE n. 3750 del 12-08-2025
Tabella 1
- Decreto AOODRVE n. 3750 del 12-08-2025 e Albo n. 525/2025
