di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 3.8.2023.

Visto l’anticipo nella presentazione della domanda per esprimere fino a 150 preferenze ai fini dell’attribuzione di una supplenza da GPS, qualcuno sta pensando che si possa ricevere la nomina a tempo determinato in anticipo.

Quale previsione si può fare?

Bisognerebbe avere la sfera di cristallo per rispondere. Potrebbe esserci un anticipo, ma probabilmente solo di pochi giorni. L’anticipo dell’operazione non è stata fatta per avere un anticipo nelle nomine a tempo determinato, ma per razionalizzare tutto il sistema.

Quando dovrò prendere servizio?

Qualunque cosa succederà, non cambierà il giorno in cui dovremo prendere servizio. Se rientriamo nel primo giro di nomine dovremo prendere servizio il primo settembre. Negli altri casi si dovrà prendere servizio entro un paio di giorni dalla pubblicazione degli elenchi dei docenti destinatari di contratto.

