di Orizzonte Scuola, 6.6.2026.
Classi di concorso nei nuovi Istituti Tecnici dal 2026/27. Nuovi quadri orario: registrato il decreto
Riforma Istituti Tecnici dalla prima classe del 2026/27: Il Ministero ha inviato agli Uffici Scolastici regionali il decreto ministeriale n. 71 del 29 aprile 2026, con relativi allegati.
Si tratta di “Individuazione delle classi di concorso da assegnare alle discipline dei percorsi di istruzione tecnica in relazione ai nuovi quadri orari definiti, per il primo biennio, secondo biennio e quinto anno, per gli indirizzi e articolazioni di cui agli Allegati B e da C1 a C11 e in relazione al quadro orario del percorso di specializzazione di Enotecnico di cui all’Allegato D1 del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 19 febbraio 2026, n. 29, attuativo articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144” adesso registrato dagli organi di controllo.
Il Decreto n. 71 del 29 aprile 2026
- Allegato A QUADRO ORARIO AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE
- Allegato 1 Settore economico – Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing
- Allegato 2 Settore economico – Indirizzo: Turismo, beni culturali e ambientali
- Allegato 3 Settore tecnologico-ambientale – Indirizzo: Agraria, agroalimentare e agroindustria
- Allegato 4 Settore tecnologico-ambientale – Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie
- Allegato 5 Settore tecnologico-ambientale – Indirizzo: Costruzioni, ambiente e territorio
- Allegato 6 Settore tecnologico-ambientale – Indirizzo: Elettronica ed elettrotecnica
- Allegato 7 Settore tecnologico-ambientale – Indirizzo: Grafica e comunicazione
- Allegato 8 Settore tecnologico-ambientale – Indirizzo: Informatica e telecomunicazioni
- Allegato 9 Settore tecnologico-ambientale – Indirizzo: Meccanica, meccatronica ed energia
- Allegato 10 Settore tecnologico-ambientale – Indirizzo: Sistema moda
- Allegato 11 Settore tecnologico-ambientale – Indirizzo: Trasporti e logistica
- Allegato 12 PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN ENOTECNICO
QUADRI ORARI All. B + All. C1 – C11
- All. C1 – ECONOMICO quadro orario AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING. + articolazioni DEF-signed
- All. C2 – ECONOMICO Quadro orario TURISMO DEF-signed
- All. C3 – TECNOLOGICO Quadro orario AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA + articolazioni DEF-signed
- All. C4 – TECNOLOGICO Quadro orario CHIMICA + articolazioni DEF-signed
- All. C5 – TECNOLOGICO Quadro orario COSTRUZIONI + articolazioni DEF-signed
- All. C6 – TECNOLOGICO Quadro orario ELETTRONICA ELETTROTECNICA + articolazioni DEF-signed
- All. C7 – TECNOLOGICO Quadro orario GRAFICA E COMUNICAZIONE DEF-signed
- All. C8 – TECNOLOGICO Quadro orario INFORMATICA + articolazioni DEF-signed
- All. C9 – TECNOLOGICO Quadro orario MECCANICA + articolazioni DEF-signed
- All. C10 – TECNOLOGICO Quadro orario SISTEMA MODA + articolazioni DEF-signed
- All. C11 – TECNOLOGICO Quadro orario TRASPORTI E LOGISTICA + articolazioni DEF-signed
PROFILI E RDA All. 1 – All.11 All.D
- All. A-1 ECONOMICO PROFILO E RDA AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING-signed
- All. A-2 ECONOMICO PROFILO E RDA TURISMO-signed
- All. A-3 TECNOLOGICO PROFILO E RDA AGRARIA AGROALIMENTARE AGROINDUSTRIA-signed
- All. A-4 TECNOLOGICO PROFILO E RDA CHIMICA MATERIALI BIOTECNOLOGIE-signed
- All. A-5 TECNOLOGICO PROFILO E RDA GRAFICA E COMUNICAZIONE-signed
- All. A-6 TECNOLOGICO PROFILO E RDA ELETTRONICA ELETTROTECNICA-signed
- All. A-7 TECNOLOGICO PROFILO E RDA GRAFICA COMUNICAZIONE-signed
- All. A-8 TECNOLOGICO PROFILO E RDA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI-signed
- All. A-9 TECNOLOGICO PROFILO E RDA MECCANICA MECCATRONICA-signed
- All. A-10 TECNOLOGICO PROFILO E RDA SISTEMA MODA-signed
- All. A-11 TECNOLOGICO PROFILO E RDA TRASPORTI E LOGISTICA-signed
La pagina dedicata del MIM
.
.
.
.
.
.
Istituti Tecnici 2026/27: il DM con Nuovi quadri orario ultima modifica: 2026-06-07T05:08:40+02:00 da