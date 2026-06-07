InsegnantiMinistero Istruzione Autore: - 07 Giugno 2026 / 05 : 08
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Istituti Tecnici 2026/27: il DM con Nuovi quadri orario

Gilda Venezia

di Laura Criscione, Orizzonte Scuola, 6.6.2026.

Classi di concorso nei nuovi Istituti Tecnici dal 2026/27. Nuovi quadri orario: registrato il decreto

Gilda Venezia

Riforma Istituti Tecnici dalla prima classe del 2026/27: Il Ministero ha inviato agli Uffici Scolastici regionali il decreto ministeriale n. 71 del 29 aprile 2026, con relativi allegati.

Si tratta di “Individuazione delle classi di concorso da assegnare alle discipline dei percorsi di istruzione tecnica in relazione ai nuovi quadri orari definiti, per il primo biennio, secondo biennio e quinto anno, per gli indirizzi e articolazioni di cui agli Allegati B e da C1 a C11 e in relazione al quadro orario del percorso di specializzazione di Enotecnico di cui all’Allegato D1 del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 19 febbraio 2026, n. 29, attuativo articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144” adesso registrato dagli organi di controllo.

Il Decreto n. 71 del 29 aprile 2026

QUADRI ORARI All. B + All. C1 – C11

PROFILI E RDA All. 1 – All.11 All.D 

 

 

 

 

 

La pagina dedicata del MIM

 

 

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Istituti Tecnici 2026/27: il DM con Nuovi quadri orario ultima modifica: 2026-06-07T05:08:40+02:00 da
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