Istituti tecnici, il Ministero rivede i quadri orari

di Norberto Gallo, La Voce della scuola, 12.7.2026.

Dopo il confronto con i sindacati, il Ministero modifica i quadri orari degli istituti tecnici:

meno autonomia alle scuole e più ore per le discipline chiave.

La riforma degli istituti tecnici cambia nuovamente rotta. Dopo settimane di confronto con le organizzazioni sindacali e le proteste che hanno accompagnato l’attuazione del nuovo ordinamento, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso di intervenire sui quadri orari previsti dal Decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, introducendo una revisione destinata a incidere sull’organizzazione didattica delle future classi prime.

La scelta arriva al termine del tavolo di confronto dell’8 luglio e rappresenta il primo intervento correttivo sul nuovo assetto ordinamentale. Pur senza modificare l’impianto complessivo della riforma, il Ministero ha scelto di ridimensionare uno degli elementi più innovativi del provvedimento: l’ampia quota di autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche nella costruzione dei percorsi formativi.

Ridotta la flessibilità dei curricoli

Il punto centrale della revisione riguarda proprio la quota di autonomia. Nella versione originaria del decreto, le scuole disponevano di un margine più ampio per rimodulare parte del monte ore delle discipline, adattando il curriculum alle esigenze del territorio e del tessuto produttivo locale.

Le osservazioni emerse durante il confronto con il mondo della scuola hanno però evidenziato il rischio che un’eccessiva flessibilità potesse determinare un ridimensionamento di insegnamenti ritenuti essenziali per la preparazione tecnica degli studenti. Da qui la decisione del Ministero di limitare gli spazi di personalizzazione, recuperando ore da destinare alle discipline considerate strategiche.

L’intervento, nelle intenzioni dell’amministrazione, punta a garantire una maggiore uniformità dell’offerta formativa sul territorio nazionale, evitando differenze troppo marcate tra istituti appartenenti allo stesso indirizzo di studi.

Le discipline che recuperano ore

La revisione interessa l’intero quinquennio degli istituti tecnici e comporta una redistribuzione delle ore a favore di alcune aree disciplinari.

Tra gli insegnamenti che escono rafforzati figurano:

le discipline scientifiche, con un incremento delle ore dedicate alle scienze per consolidare le competenze di base richieste nei percorsi tecnologici;

l’area economico-aziendale, che recupera spazio nei corsi del settore economico per rafforzare la preparazione amministrativa e gestionale;

la geografia economica, considerata sempre più strategica per comprendere le dinamiche della globalizzazione e dei mercati;

la seconda lingua straniera, il cui potenziamento mira a rendere più competitivo il profilo dei diplomati in un mercato del lavoro sempre più internazionale;

le discipline di indirizzo, che tornano ad assumere un ruolo maggiormente caratterizzante rispetto alla versione iniziale della riforma.

L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’identità degli istituti tecnici, garantendo una preparazione specialistica più solida senza modificare il monte ore complessivo previsto dall’ordinamento.

Un equilibrio tra innovazione e identità

La revisione rappresenta un parziale cambio di impostazione rispetto alla filosofia che aveva accompagnato il varo del nuovo ordinamento. Il progetto iniziale puntava infatti su una scuola maggiormente flessibile, nella quale ciascun istituto potesse modellare una parte significativa del percorso formativo in relazione alle esigenze del contesto economico locale.

Con il correttivo annunciato nelle scorse settimane, il Ministero sembra invece orientarsi verso un modello più equilibrato, nel quale la personalizzazione rimane possibile ma entro limiti più contenuti, salvaguardando il nucleo essenziale delle discipline che definiscono ciascun indirizzo.

Il confronto con i sindacati resta aperto

Sul piano politico e sindacale, il confronto è tutt’altro che concluso.

Le organizzazioni dei lavoratori rivendicano che la revisione sia anche il risultato delle mobilitazioni promosse negli ultimi mesi, culminate nel blocco di numerose attività aggiuntive e in iniziative di sensibilizzazione che hanno coinvolto personale scolastico e famiglie.

Il Ministero, invece, respinge l’idea che le modifiche costituiscano una risposta diretta alle proteste, sostenendo che gli interventi derivino esclusivamente dall’ordinario monitoraggio della riforma e dall’esigenza di migliorarne l’efficacia applicativa.

Al di là delle diverse letture politiche, le sigle sindacali continuano però a chiedere ulteriori garanzie sugli organici. La principale preoccupazione riguarda la copertura delle ore ripristinate: l’aumento del peso di alcune discipline potrebbe infatti richiedere un numero maggiore di docenti specializzati, soprattutto negli insegnamenti tecnico-scientifici.

Le ricadute sulle scuole

Per i dirigenti scolastici la revisione comporterà una nuova fase di programmazione. Gli istituti dovranno aggiornare i piani dell’offerta formativa, ridefinire la distribuzione delle ore e verificare la disponibilità del personale necessario per garantire il nuovo assetto.

Particolare attenzione sarà dedicata alle classi prime che inaugureranno il nuovo ordinamento, mentre per gli anni successivi si procederà gradualmente secondo il calendario di attuazione della riforma.

Il Ministero ha annunciato la pubblicazione di ulteriori indicazioni operative e di specifiche note tecniche che accompagneranno le scuole nella fase di transizione, con un monitoraggio costante dell’impatto delle nuove misure sull’organizzazione didattica.

I prossimi passaggi

Le prossime settimane saranno decisive per definire il testo definitivo dei quadri orari e le modalità applicative delle modifiche. Sarà allora possibile valutare se il riequilibrio tra autonomia scolastica e discipline obbligatorie riuscirà a soddisfare le richieste provenienti dal mondo della scuola senza snaturare gli obiettivi della riforma.

Per studenti, famiglie e docenti si apre così una nuova fase di adattamento, nella quale il vero banco di prova sarà rappresentato dalla capacità del sistema di coniugare innovazione, qualità dell’offerta formativa e stabilità degli organici.

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