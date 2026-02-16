TuttoscuolaNews, n. 1199 del 16.2 .2026.

L’istruzione tecnica e quella professionale, a differenza di quella liceale, assai più lineare, ha in Italia una storia tormentata, che va dai successi degli anni Cinquanta e Sessanta – che hanno contribuito al boom dell’economia italiana sul versante manifatturiero e della creazione di tante piccole e medie aziende ad opera di periti, geometri e ragionieri – alla crisi di identità dei decenni successivi, tra ipotesi di despecializzazione come quella avanzata dalla Commissione Brocca ad altre di consolidamento, sostenute dalla Direzione generale dell’Istruzione tecnica tramite i cosiddetti “progetti assistiti”, fino al suo (maldestro) assorbimento nell’area dell’istruzione liceale (legge Moratti n. 53/2003), al rilancio tentato dal governo Prodi 2 nel 2006-2008 per poi arrivare nel 2010 alla razionalizzazione neo-conservatrice, col taglio di tutte le sperimentazioni (anche di quelle più vitali), da parte del ministro Maria Stella Gelmini.

Da allora l’impianto ordinamentale è rimasto invariato, ma l’istruzione tecnico-professionale ha registrato un progressivo calo di iscritti, soprattutto per il crollo dell’istruzione professionale, passando nel suo insieme, nel decennio 2015-2025, dal 55 al 45%, mentre quella liceale è cresciuta ad oltre il 56%.

Nel frattempo è diventato drammatico il mismatch tra la domanda di profili tecnici proveniente dal sistema economico e l’offerta di tecnici adeguatamente preparati da parte del sistema scolastico e formativo italiano (tanto è vero che li importiamo dall’estero, come succede ampiamente nel settore sanitario e dei caregiver).

Del problema si è fatto carico il governo Draghi in sede di elaborazione del PNRR, che al rilancio della formazione tecnica e professionale (oltre che al superamento degli squilibri territoriali e socio-culturali) ha dedicato largo spazio e notevoli risorse finanziarie.

Ma la realizzazione di quanto previsto nel PNRR scuola, ripreso con modifiche dal ministro Valditara, si sta rivelando complicata e faticosa, a partire dalla attuazione del fondamentale articolo 26 del D.L. 144/2022 “Aiuti-ter” dedicato specificamente alla riforma dell’istruzione tecnica, poi aggiornato con l’introduzione di un comma 4-bistramite il Decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, in applicazione del quale è stato emanato il decreto del MIM 31 dicembre 2024, n. 269, che ha disciplinato le prime misure per l’attuazione della riforma dell’istruzione tecnica, e infine dal decreto legge 45 del 7 aprile 2025.

.

.

.

.

.