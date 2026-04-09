Insegnanti Autore: - 09 Aprile 2026 / 05 : 57
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La Carta del docente 2026 sui trasporti

Gilda Veneziadi Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 8.4.2026.

Carta del docente 2026, abbonamenti o biglietti per i trasporti non tutti sono possibili:
Trenitalia non è ancora ente accreditato, Codici Ateco e aerei esclusi.

Gilda Venezia

Una delle domande che vengono fatte da numerosi docenti è quella riferita all’utilizzo della Carta del docente per creare dei buoni per l’utilizzo dei trasporti. In particolare ci è stato chiesto se è possibile pagare, con l’utilizzo della Carta del Docente, un biglietto del treno per la tratta Firenze a Milano con il “Frecciarossa”.

Trenitalia non è ancora un ente accreditato

Viaggiare con il “Frecciarossa” o con “Italo”, ma anche con qualsiasi altro treno di Trenitalia, è a pagamento per tutti i docenti di ruolo e con un contratto a tempo determinato con scadenza il 30 giugno o il 31 agosto 2026. Infatti non è possibile acquistare biglietti ferroviari di Trenitalia con la Carta del docente. Abbiamo effettuato una simulazione per produrre un buono per un biglietto ferroviario ed abbiamo compreso che non è ancora possibile generare con la Carta del docente voucher per viaggiare con Trenitalia. Questa Società di Trenitalia, controllata al 100% da FS italiane, non risulta essere accreditata sulla piattaforma dedicata al bonus docenti.

In buona sostanza “Trenitalia” non è un ente accreditato all’uso della Carta del docente per pagare biglietti o abbonamenti.

Codici Ateco e aerei esclusi dalla carta del docente

La lista dei codici Ateco ammessi alla piattaforma della Carta docente permette di capire con maggiore precisione quali beni e servizi possono essere acquistati dai docenti. Tra i codici Ateco elencati per un possibile utilizzo della Carta del docente figurano: trasporto ferroviario di passeggeri; altri servizi ferroviari; trasporto di linea su strada (autobus); trasporto marittimo e costiero; trasporto per vie d’acqua interne e infine funivie e sciovie. Ma come abbiamo suddetto la società dei trasporti deve accreditarsi per l’utilizzo della Carta docente, come ha fatto recentemente l’ANAV Sicilia.

 

 

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