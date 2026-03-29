La carta del docente e i biglietti del treno

di Sara Adorno, La Tecnica della scuola, 28.3.2026.
Carta docenti, è possibile acquistare un biglietto del treno? Facciamo chiarezza.
Trenitalia non risulta ancora accreditata sulla piattaforma.
di Sara Adorno, La Tecnica della scuola, 28.3.2026.
Carta docenti, è possibile acquistare un biglietto del treno? Facciamo chiarezza.
Trenitalia non risulta ancora accreditata sulla piattaforma.
Come già annunciato in precedenza, dal 9 marzo scorso oltre un milione di insegnanti possono accedere alla carta del docente, quest’anno ampliata nella platea dei beneficiari (estesa anche ai precari con contratto al 30 giugno e 31 agosto) e nelle categorie di spesa.
Tra le novità più attese, la possibilità di usare la carta per i trasporti. Ma la realtà pratica è più complicata di quanto annunciato.
I codici Ateco ammessi includono treni, autobus di linea, trasporto marittimo, funivie e sciovie. Restano esclusi i voli aerei, assenza già definita da alcuni una “dimenticanza”.
Secondo Antonio Antonazzo della Gilda degli Insegnanti, non è richiesta alcuna certificazione sulla destinazione del viaggio. Sul piano pratico, però, emergono criticità concrete: secondo alcune segnalazioni, Trenitalia non risulta ancora accreditata sulla piattaforma, rendendo di fatto impossibile acquistare biglietti del treno con la carta.
Ciò che i docenti possono fare al momento è utilizzare un codice sconto del 10% attraverso il welfare docenti. Per accedervi: Istanze Online, servizi area riservata, agevolazioni personale docente. Da una nostra verifica, risulta, inoltre, che tra i vettori accreditati per l’acquisto con la carta del docente figurano al momento solo alcune aziende di trasporto locale su gomma.
È disponibile un tutorial del professor Lucio Ficara per capire, passo dopo passo, come usufruire degli sconti.
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