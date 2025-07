La COE e la riarticolazione della cattedra

Gilda degli insegnanti di Venezia, 3.7.2025.

I docenti titolari di una COE con una scuola di titolarità e una o più scuole di completamento

possono chiedere la modifica della cattedra.

I docenti titolari di una cattedra orario esterna (COE) con una scuola di titolarità e una o più scuole di completamento hanno la possibilità di chiedere di modificare la scuola o le scuole di completamento, mediante domanda di miglioramento cattedra o di ottimizzazione a condizione che tale possibilità sia prevista dallo specifico Contratto integrativo regionale per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (CIR).

La riarticolazione/ottimizzazione è uno strumento che permette di migliorare le condizioni di lavoro dei docenti con cattedre esterne, offrendo la possibilità di modificare le scuole di completamento mantenendo la stessa titolarità e tipologia di cattedra.

Il Contratto Integrativo Regionale (CIR) del Veneto (questo il testo in attesa del rinnovo) disciplina le procedure per la riarticolazione delle cattedre orario esterne (COE) e la loro ottimizzazione, offrendo la possibilità ai docenti di chiedere modifiche alle scuole di completamento.

I docenti di ruolo titolari di una COE possono quindi presentare domanda per cambiare la scuola o le scuole di completamento, o eventualmente per passare su sostegno se in possesso del titolo. La domanda, da presentare entro i termini previsti per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, deve essere indirizzata all’ambito territoriale di titolarità, tramite la scuola di servizio.

Cosa sono COE e riarticolazione:

la COE (Cattedra Orario Esterna) è una cattedra che si sviluppa su più scuole, solitamente una di titolarità e una o più di completamento;

la riarticolazione della cattedra prevede la possibilità, prevista dal CIR, di modificare la composizione della COE, ad esempio cambiando le scuole di completamento; l’ottimizzazione della cattedra la riarticolazione può essere finalizzata a migliorare la situazione del docente, ad esempio riducendo la distanza tra le scuole di completamento. Come procedere per la riarticolazione:

Verificare la presenza di ore disponibili: c ontrollo di eventuali ore vacanti nella scuola di titolarità o in altre scuole vicine. Presentare domanda: i nvio della richiesta di riarticolazione all’ambito territoriale di titolarità, tramite la scuola di servizio, entro i termini previsti. Allegare documentazione: è consigliabile allegare all’istanza eventuali autodichiarazioni di titoli di abilitazione posseduti, nel caso si volesse chiedere di completare la cattedra anche su altri insegnamenti. Le richieste: n ella domanda, indicare le scuole o i comuni in cui si desidera completare la cattedra.

Cosa prevede attualmente il CIR Veneto:

I docenti titolari di cattedra orario esterna possono chiedere la modifica della scuola o delle scuole di completamento nella stessa classe di concorso ovvero su sostegno purché dotati del previsto titolo di specializzazione mediante domanda cartacea da produrre al competente Ufficio Ambito territoriale (d’ora in poi U.A.T.) entro il medesimo termine fissato dal MIUR per la presentazione della domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Il CIR definisce anche i termini entro i quali presentare le domande.

In attesa dell'imminente rinnovo del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e del conseguente CIR del Veneto queste sono le disposizioni vigenti che probabilità saranno confermate.

In attesa dell’imminente rinnovo del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e del conseguente CIR del Veneto queste sono le disposizioni vigenti che probabilità saranno confermate.

La COE e la riarticolazione della cattedra

