di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 21.7.2025.

Una docente che sta compilando la domanda delle 150 preferenze per gli incarichi e supplenze, ci chiede come deve compilare l’istanza per avere certezza di essere confermata nella cattedra di sostegno in cui è in servizio fino al 31 agosto 2025 e per cui è stata chiesta, dalla famiglia e dalla scuola, continuità del servizio anche per l’anno scolastico 2025/2026. Incominciamo con il dire che non esiste una modalità di compilazione dell’istanza della scelta delle 150 preferenze che possa dare la certezza assoluta della conferma, ma è possibile una compilazione che aumenti notevolmente la probabilità di conferma.

Verifica disponibilità del posto

Per quanto riguarda la continuità dei docenti di sostegno, ovvero la loro conferma nella medesima scuola in cui hanno operato nell’anno scolastico 2024/2025, c’è da dire che completate tutte le operazioni per il conferimento di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzati al ruolo, ivi compresa la procedura di cui mini call veloce, nonché tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, gli uffici procederanno con le operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno di cui al Decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025.

Per cui prima di operare su eventuale conferma, c’è da constatare se il posto di sostegno dell’aspirante confermato, sarà ancora disponibile per gli incarichi e supplenze 2025/2026. Tale constatazione è condizione necessaria, ma non sufficiente, per consentire al sistema di operare con la conferma e quindi la continuità del docente di sostegno.

Quindi per avere certezza della conferma del posto di sostegno per l’aspirante che compila le 150 preferenze, bisognerà sperare nella verifica positiva da parte dell’ufficio scolastico, verso la fine del mese di agosto, della disponibilità effettiva del suddetto posto per le fasi di convocazione delle supplenze 2025/2026 e in particolare della fase “0”.

Compilazione conferma posto

Se il posto di sostegno per cui l’aspirante ambisce alla conferma, risultasse disponibile all’atto della convocazione denominata fase “0”, potrebbe essere assegnato al suddetto aspirante solo se, in fase di compilazione dell’istanza delle 150 preferenze, i docenti inseriti nella platea dei confermabili sulla base della procedura, nell’ambito della compilazione dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”, esprimessero, nella sezione “Insegnamenti” della compilazione della domanda per le 150 preferenze, la volontà di accettare la conferma. Qualora esprimesse la volontà di accettare, l’aspirante dovrà indicare la tipologia di contratto di interesse (fino al 31 agosto 2026/fino al 30 giugno 2026 su posto intero/fino al 30 giugno 2026 su spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento). L’espressione di volontà da parte del docente in questa fase è definitiva e vincolante. In caso contrario potrebbe esprimere la volontà di non accettare la conferma e in questo modo verrebbe eliminato dalla fase 0 senza sanzioni, potendo partecipare alle successive fasi di convocazione.

Se invece venisse espressa la volontà di accettare, il posto non sarebbe ancora assegnabile, perchè l’aspirante alla conferma deve risultare nominabile, in qualsiasi insegnamento e per qualsiasi tipologia di contratto, nella fondamentale fase 0.

Compilazione delle 150 preferenze

Per partecipare alla fase 0, in caso di disponibilità del posto confermabile, in modo di avere alte probabilità di risultare confermato, bisognerebbe compilare le 150 preferenze in modo da non lasciare nessuna sede non espressa. In buona sostanza bisognerebbe coprire tutto il territorio e per tutte le classi di concorso presenti in domanda, in modo da risultare nominabili anche negli spezzoni.

Si evidenzia che, ai fini della verifica della nominabilità da parte dell’Ufficio competente, è necessario che l’aspirante compili anche la sezione dell’istanza finalizzata al conferimento delle supplenze.

Concluso l’inserimento a sistema delle istruttorie condotte dai dirigenti scolastici, gli Uffici verificheranno la sussistenza dei requisiti per la conferma. A seguito dell’acquisizione delle istanze da parte degli interessati e della ricognizione dell’intera platea dei posti disponibili per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per tutte le classi di concorso e tutte le tipologie di posto, attraverso un’apposita procedura informatizzata (la cosiddetta fase 0) gli Uffici verificheranno la nominabilità dei docenti che hanno espresso la volontà di essere confermati. Solo dopo queste tre fasi della procedura di conferma, il docente di sostegno potrà essere confermato a svolgere con continuità il suo percorso didattico iniziato durante l’anno scolastico 2024/2025.

