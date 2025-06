di Sara Adorno e Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 5.6.2025.

I posti disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie .



Quando si prevede la fase di mobilità annuale dedicata alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni? Le novità sulla conferma dei docenti supplenti di sostegno sui posti 2024/2025, inciderà negativamente sulle operazioni di mobilità annuale? Quali saranno, presumibilmente, le deroghe previste per l’assegnazione provvisoria, in caso di docenti vincolati per un triennio alla scuola di titolarità? Qual è la differenza tra utilizzazioni e assegnazioni provvisorie? Quali i requisiti per partecipare a queste procedure? È possibile fruire della precedenza per i parenti o affini in caso di richiesta di assegnazione provvisoria 2025/2026?

Di questo e di tanto altro abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 29 maggio. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Qual è la differenza sostanziale tra utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e quali sono i requisiti per partecipare a queste procedure?

A questa domanda ha risposto il nostro esperto: “Sono due procedure distinte con requisiti e scopi diversi:

Utilizzazione: Spetta a coloro che appartengono a

una classe di concorso in esubero nella provincia di titolarità

nella provincia di titolarità o che sono sovrannumerari/perdenti posto e aspirano al rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità.

e aspirano al rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Altri casi includono docenti con s pecializzazione sul sostegno che desiderano svolgere attività sul sostegno (dalla classe di concorso di appartenenza),

che desiderano svolgere attività sul sostegno (dalla classe di concorso di appartenenza), docenti di scuola primaria con titolo di lingua che vogliono essere utilizzati nel posto lingua,

che vogliono essere utilizzati nel posto lingua, o docenti che vogliono insegnare in corsi serali, sezioni carcerarie o ospedaliere.

Il punteggio per le utilizzazioni è calcolato in base all’anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia e ai titoli culturali, utilizzando le tabelle di mobilità d’ufficio. Fare l’utilizzazione non fa perdere la continuità del servizio nella scuola di titolarità.

Assegnazione Provvisoria: Funziona solo per esigenze di famiglia o per gravi motivi di salute documentati. I requisiti includono il ricongiungimento al coniuge, all’unione civile, al convivente, ai figli o ai genitori. Non può richiederla chi è già titolare nello stesso comune di residenza del coniuge, in quanto non ha un’esigenza di famiglia da soddisfare tramite spostamento. Il punteggio è unicamente calibrato sulle esigenze di famiglia, senza considerare l’anzianità di servizio o i titoli culturali.

Posti disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, ci sono circa 100mila posti di sostegno in deroga all’organico dell’autonomia

Sono in tanti a chiedere su quali posti si potranno avere le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 2025/2026. È utile sapere, a tal proposito, che si calcolano almeno 100mila posti in deroga sul sostegno e che questi posti saranno destinati tutti per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per migliaia di specializzati, ma resteranno anche alcuni posti per le supplenze di chi non ha ancora conseguito la specializzazione.

Posti che si liberano su disciplina

Prima della mobilità annuale ci sono alcuni posti su disciplina, ma anche alcuni posti di sostegno, che sono rimasti disponibili, dopo la mobilità territoriale e professionale, per essere usati per le immissioni in ruolo e per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Durante la fase di utilizzazioni da posto comune a posto di sostegno, quindi da insegnamento su disciplina a insegnamento su sostegno, si liberano tantissimi posti relativi a diverse classi di concorso. Questi posti che si liberano, per esempio su A-01 o AM12, AS12, A019 o A018, ma anche su A028 o su AS2B, vanno a finire alle assegnazioni provvisorie su classe di concorso di titolarità o in subordine su classe di concorso in cui l’aspirante è abilitato. In buona sostanza anche se in partenza non ci sono molti posti liberi per le assegnazioni provvisorie, i posti si andranno a generare a seguito delle utilizzazioni da posto normale a posto di sostegno.

In arrivo circa 100mila posti in deroga

Nella costituzione degli organici di fatto, prende la scena l’organico di sostegno costituito dai posti in deroga. Ogni anno scolastico le scuole italiane sono totalmente invase da un vero e proprio raddoppio dei posti di sostegno con l’introduzione di circa 100mila posti in deroga rispetto l’organico dell’autonomia. Tali posti consentono a migliaia di docenti titolari nelle province del nord Italia di ottenere l’assegnazione provvisoria in Regioni come la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. In Calabria sono previsti per le cinque province circa 5000 posti in deroga, che poi saranno suddivisi per il fabbisogno provinciale e nei vari ordini e gradi di istruzione di ogni singola provincia.

I posti in deroga in alcune province superano nettamente i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia. È un dato veramente incredibile quello che vede crescere il numero dei posti di sostegno in deroga rispetto i posti che già sono previsti nell’organico di diritto. Questo fenomeno avvantaggia sicuramente la procedura di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, ma determina nei fatti una difficoltà ad ottenere la mobilità territoriale o professionale sui posti di sostegno.

Aumentano gli specializzati con TFA e Indire

All’elevato numero di posti di sostegno in deroga che ormai ha superato quota 100 mila, aumentano notevolmente anche i docenti che acquisiscono, tramite i percorsi TFA sostegno o nuovi corsi INDIRE per i triennalisti o per chi ha titolo estero non ancora riconosciuto, il titolo di specializzazione su sostegno. Nell’anno scoalstico 2025/2026 è accaduto che per la classe di concorso ADSS c’è stata una evidente difficoltà per le immissioni in ruolo da GPS I fascia sostegno e con la call veloce, mentre ancora i posti sono numerosi per ADAA, ADEE e ADMM.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

La differenza tra assegnazioni provvisorie docenti e utilizzazioni

ultima modifica: da