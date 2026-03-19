di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 18.3.2026.
Il docente deve scegliere nella compilazione a quale delle due domande
deve dare precedenza. La normativa.
Un docente X che vuole presentare sia istanza di trasferimento che quella di passaggio di cattedra su due diversi insegnamenti A0XX e A0YY, ci chiede quale delle due istanze avrà precedenza sull’altra e qual è l’ordine di priorità tra la classe di concorso A0XX e A0YY.
Normativa sui passaggi di cattedra
Ai sensi dell’art. 8, comma 2 dell’OM 43 del 12 marzo 2026, è specificato che i docenti degli istituti di istruzione secondaria che chiedono contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra devono specificare, nell’apposita sezione del modulo-domanda relativo al passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.
Per cui il docente X quando compila la domanda di passaggio di cattedra dovrà indicare laa precedenza di questa domanda rispetto quella di trasferimento e siccome farà due istanze di passaggio per A0XX e A0YY, dovrà indicare qual è la prima che dovrà essere trattata e qual è invece la seconda.
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.La domanda di trasferimento e passaggio di cattedra ultima modifica: 2026-03-19T05:09:32+01:00 da