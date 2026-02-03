di Bruno Lorenzo Castrovinci, Orizzonte Scuola, 2.2.2026.

La fatica invisibile degli insegnanti: corpi stanchi, menti sovraccariche e responsabilità educative in una scuola che invecchia.

La popolazione scolastica si riduce progressivamente, seguendo un calo demografico che svuota in modo sistematico le aule di tutti gli ordini di scuola, con sezioni che non si formano più, classi che scompaiono e un numero sempre minore di alunni che ridisegna, anno dopo anno, la geografia dell’istruzione. Questo fenomeno, spesso letto solo in termini numerici o organizzativi, introduce in realtà una nuova dimensione, critica e complessa, che impone una riflessione più ampia sul funzionamento del sistema scolastico e sulle persone che lo tengono in vita quotidianamente.

In questo scenario entra in gioco, in modo sempre più evidente, la questione della fatica invisibile degli insegnanti, una categoria di lavoratori strutturalmente fragile, esposta a un carico emotivo e cognitivo elevato e continuo, che rende necessario interrogarsi seriamente anche su misure come l’anticipo dell’età pensionabile, non solo come strumento di tutela, ma come scelta sistemica capace di consentire l’ingresso dei giovani in cattedra e di favorire un reale rinnovamento della scuola. Un rinnovamento che non è soltanto anagrafico, ma riguarda anche ciò che, sotto il profilo neurologico, funzionale ed energetico, la giovinezza può offrire in termini di adattabilità, flessibilità e capacità di abitare il cambiamento.

Nel discorso pubblico sulla scuola si parla spesso di risultati, di valutazioni, di innovazione e di riforme, ma raramente ci si sofferma su ciò che rende possibile, ogni giorno, il funzionamento reale dell’istituzione scolastica, ovvero la presenza costante, responsabile e competente degli insegnanti. Una presenza che non è solo fisica, ma profondamente emotiva e cognitiva, perché stare in classe significa essere contemporaneamente educatori, mediatori, osservatori attenti e adulti di riferimento in un contesto che riflette, spesso in modo amplificato, le fragilità, le disuguaglianze e le tensioni della società contemporanea. L’insegnante opera in uno spazio in cui il sapere si intreccia con le storie personali, con le vulnerabilità emotive degli studenti e con le aspettative sociali, assumendosi una responsabilità che va ben oltre la trasmissione dei contenuti disciplinari.

La fatica degli insegnanti è dunque una fatica strutturale, che non nasce da eventi eccezionali o emergenze temporanee, ma dall’esposizione quotidiana alla complessità, dall’impossibilità di separare nettamente la dimensione professionale da quella umana e dalla consapevolezza che ogni azione educativa incide, spesso in modo irreversibile, sulla costruzione dell’identità degli studenti. Riconoscere questa fatica invisibile significa iniziare a leggere la scuola non come una macchina che produce risultati misurabili, ma come uno spazio relazionale ad alta intensità emotiva e cognitiva, in cui il lavoro educativo si fonda sulla cura, sulla responsabilità e sulla capacità di reggere l’incertezza senza smarrire il senso profondo del proprio ruolo.

La fatica invisibile degli insegnanti come lavoro emotivo e cognitivo

La quotidianità dell’insegnante è attraversata da una molteplicità di micro-decisioni che richiedono attenzione costante e sensibilità educativa, perché ogni parola, ogni sguardo e ogni silenzio possono avere un impatto significativo sugli studenti, influenzandone la motivazione, l’autostima e il rapporto con il sapere. La fatica invisibile nasce proprio da questo continuo lavoro di regolazione, che implica la capacità di contenere le proprie emozioni per accogliere quelle degli altri, di mantenere lucidità anche in situazioni di tensione e di offrire stabilità in contesti spesso segnati da precarietà emotiva e relazionale. In aula l’insegnante non può permettersi di essere distratto o emotivamente assente, perché la qualità della relazione educativa dipende dalla sua presenza autentica, vigile e consapevole.

Questo impegno rappresenta una forma di competenza complessa e situata, che non si apprende una volta per tutte, ma si costruisce nel tempo attraverso l’esperienza, la riflessione critica e il confronto professionale. Educare significa saper leggere il contesto, interpretare i bisogni impliciti, modulare gli interventi in funzione delle risposte degli studenti e accettare che l’apprendimento non segue traiettorie lineari né prevedibili. La fatica nasce anche dal dover tenere insieme obiettivi istituzionali, richieste valutative e bisogni individuali, senza rinunciare al senso profondo dell’educazione come accompagnamento alla crescita, spesso in assenza di strumenti adeguati e di un riconoscimento esplicito di questo lavoro emotivo e cognitivo sommerso.

Il carico psicologico dell’essere riferimento

Essere insegnanti significa occupare una posizione simbolica forte, che colloca l’adulto in una dimensione di affidabilità e di attesa, perché gli studenti proiettano sull’insegnante aspettative, richieste di conferma e talvolta bisogni affettivi che non trovano altrove uno spazio di espressione. L’insegnante diventa così una figura di contenimento, chiamata a offrire sicurezza, coerenza e senso in fasi delicate dello sviluppo personale, spesso senza disporre di strumenti specifici per affrontare il carico emotivo che questa funzione comporta. Questo ruolo di riferimento, che si costruisce nella relazione quotidiana, richiede una continua negoziazione tra vicinanza e distanza, tra empatia e professionalità.

Questa esposizione continua alle emozioni altrui può generare una forma di affaticamento emotivo che non si manifesta immediatamente come disagio evidente, ma come stanchezza profonda, senso di svuotamento e difficoltà a recuperare energie anche fuori dal contesto lavorativo. La scuola diventa così un luogo in cui l’insegnante è chiamato a contenere conflitti, paure, rabbia e frustrazioni che spesso non trovano spazio di elaborazione, soprattutto quando manca una cultura istituzionale del supporto psicologico e della condivisione tra pari. In assenza di riconoscimento e di legittimazione di questa fatica, il rischio è che l’insegnante interiorizzi il disagio trasformandolo in senso di colpa o in autoaccusa, come se la difficoltà fosse un limite personale e non una conseguenza naturale di un lavoro emotivamente esigente.

Il costo cognitivo dell’attenzione continua secondo le neuroscienze

In chiave neuroscientifica, l’insegnamento può essere letto come un’attività ad altissimo carico cognitivo, perché richiede l’attivazione simultanea e prolungata di numerosi processi mentali complessi che devono essere coordinati in tempo reale. L’insegnante è chiamato a mantenere un’attenzione distribuita, capace di cogliere ciò che accade nell’intera classe, mentre organizza il discorso, recupera informazioni dalla memoria, monitora le reazioni degli studenti e prende decisioni immediate per adattare l’azione didattica a situazioni in continuo mutamento.

Questo uso intensivo delle funzioni esecutive, come il controllo attentivo, la memoria di lavoro e la flessibilità cognitiva, è reso ancora più impegnativo da ambienti spesso sovrastimolanti, nei quali rumore, richieste multiple e imprevisti riducono le possibilità di recupero cognitivo. Le neuroscienze mostrano come una prolungata esposizione a questo tipo di carico, in assenza di pause rigenerative e di condizioni organizzative favorevoli, possa portare a un affaticamento mentale cronico che incide sulla qualità dell’attenzione, sulla capacità decisionale e sulla regolazione emotiva. La fatica invisibile degli insegnanti è quindi anche una fatica del cervello, che lavora costantemente in condizioni di alta richiesta senza che questo sforzo venga riconosciuto come tale.

Il tempo che passa e il carico cognitivo dell’età docente

Accanto alla fatica emotiva e al carico cognitivo legato alle condizioni di lavoro, esiste una dimensione spesso rimossa del discorso pubblico sulla scuola che riguarda l’età anagrafica della classe insegnante e i suoi effetti sulle funzioni cognitive ed esecutive. Oggi il corpo docente italiano è mediamente anziano, frutto di decenni di blocco del turn over e di politiche di reclutamento discontinue, e questa condizione strutturale interagisce in modo significativo con le richieste cognitive sempre più elevate poste dall’insegnamento contemporaneo.

Con l’avanzare dell’età, anche in assenza di patologie, si osserva un fisiologico rallentamento di alcune funzioni cognitive, in particolare della velocità di elaborazione, della memoria di lavoro, della flessibilità cognitiva e della capacità di gestione simultanea di più compiti. Queste funzioni, che costituiscono il nucleo delle funzioni esecutive, sono esattamente quelle maggiormente sollecitate dall’attività didattica quotidiana, soprattutto in classi numerose, eterogenee e caratterizzate da elevata complessità relazionale. La fatica invisibile dell’insegnante anziano non risiede dunque in una minore competenza professionale, che spesso è anzi arricchita dall’esperienza, ma nello sforzo costante di compensare un maggiore costo cognitivo a parità di richieste.

Questo squilibrio tra richieste ambientali e risorse cognitive disponibili può generare un affaticamento più rapido, una maggiore difficoltà nel mantenere l’attenzione distribuita e una riduzione della tolleranza allo stress, soprattutto quando il contesto organizzativo non prevede adattamenti, supporti o riconoscimenti specifici. In una scuola che chiede rapidità decisionale, multitasking continuo, aggiornamento tecnologico e gestione emotiva complessa, l’età avanzata diventa così un fattore di vulnerabilità sistemica, non per limiti individuali, ma per l’assenza di una progettazione del lavoro che tenga conto dei cicli di vita professionali.

Riconoscere il tema del decadimento cognitivo fisiologico e della riduzione dell’efficienza delle funzioni esecutive non significa mettere in discussione il valore degli insegnanti più anziani, ma assumere uno sguardo realistico e responsabile sulle condizioni in cui essi sono chiamati a operare. Ignorare questa dimensione significa continuare a caricare sulle spalle dei singoli una fatica che è strutturale, rinunciando a politiche di accompagnamento, differenziazione dei compiti e valorizzazione dell’esperienza che potrebbero trasformare l’età da fattore di logoramento a risorsa educativa.

La dimensione sociale della fatica docente

La fatica invisibile degli insegnanti non può essere compresa pienamente senza considerare il contesto sociale in cui la scuola opera, perché il lavoro educativo è sempre intrecciato alle trasformazioni culturali, economiche e relazionali della società. Negli ultimi decenni la scuola è stata progressivamente investita di funzioni educative, compensative e sociali sempre più ampie, diventando uno dei pochi luoghi in cui si tenta di rispondere a disuguaglianze, fragilità emotive, povertà educativa e crisi dei legami sociali, spesso senza un corrispondente aumento di risorse, supporti e riconoscimento.

Questa espansione delle funzioni della scuola questa espansione delle funzioni della scuola ha contribuito a rendere invisibile la fatica degli insegnanti, perché il loro impegno viene dato per scontato e naturalizzato come vocazione, dedizione o sacrificio. La narrazione sociale tende a semplificare il lavoro docente, riducendolo a orari, ferie e compiti formali, mentre ignora il peso simbolico, relazionale ed emotivo di una professione che incide profondamente sulla coesione sociale e sulla formazione delle future generazioni. In questo scenario, la mancanza di riconoscimento pubblico e istituzionale amplifica il senso di isolamento degli insegnanti, rendendo più difficile la costruzione di una comunità professionale capace di sostenere, tutelare e valorizzare il lavoro educativo.

Conclusioni. Dare nome alla fatica per restituire senso all’educazione

Approfondire la fatica invisibile degli insegnanti significa riconoscere che il lavoro educativo non può essere ridotto a una somma di compiti tecnici o a una funzione esecutiva, ma è un’esperienza umana complessa che coinvolge mente, emozioni, identità e responsabilità etica. Dare nome a questa fatica è un atto culturale e pedagogico, perché consente di spostare lo sguardo dal singolo insegnante alla struttura del sistema educativo, riconoscendo che il disagio non è una debolezza individuale ma il segnale di una richiesta eccessiva non adeguatamente sostenuta.

Valorizzare gli insegnanti significa creare condizioni in cui la loro fatica possa essere riconosciuta, condivisa e trasformata in risorsa, attraverso spazi di riflessione, formazione continua e supporto professionale che restituiscano senso e dignità al lavoro educativo. Solo così la scuola può tornare a essere una comunità che educa e si prende cura, consapevole che il benessere degli studenti è inseparabile dal benessere di chi, ogni giorno e spesso in silenzio, rende possibile l’educazione.

.

.

.

.

.

.

.

La fatica invisibile degli insegnanti

ultima modifica: da