di 30.7.2026.

“La fotocopia” è lo strumento didattico più utilizzato, soprattutto alla Primaria. Se il foglio diventa la lezione.

Nella scuola primaria la fotocopia è diventata uno degli oggetti più familiari della giornata scolastica, al punto che in molte classi accompagna quasi ogni attività, dalla comprensione del testo al calcolo, dalla grammatica alle scienze, dall’educazione civica alle ricorrenze. Arriva sul banco già pronta, con il titolo evidenziato, le immagini da colorare, le righe da completare e le caselle nelle quali inserire la risposta corretta, offrendo al docente la sensazione rassicurante di avere organizzato il lavoro e all’alunno l’impressione che apprendere significhi soprattutto riempire spazi predisposti da altri.

La fotocopia non è però il problema in sé, perché può contenere una fonte, un’immagine, una mappa, un esercizio ben costruito o un materiale che sarebbe difficile rendere disponibile in altro modo. Il problema nasce quando smette di essere uno strumento e diventa la forma abituale della didattica, sostituendo il quaderno, la conversazione, l’osservazione, la lettura autentica, la manipolazione e la produzione personale.

Se una lezione può essere interamente racchiusa in un foglio da distribuire, completare e incollare, occorre chiedersi quale esperienza di apprendimento rimanga, oltre l’esecuzione. Il rischio non consiste nel consumo della carta, ma nell’impoverimento del pensiero, perché il bambino viene guidato attraverso percorsi già chiusi, nei quali deve soprattutto riconoscere ciò che l’adulto si aspetta e collocarlo nello spazio previsto.

I manuali costruiti per essere smontati

Il ricorso alle fotocopie non nasce sempre dall’improvvisazione, poiché esistono testi operativi, guide per docenti e raccolte di schede progettate espressamente per essere riprodotte. Questi materiali offrono percorsi già suddivisi per classe, disciplina, difficoltà e periodo dell’anno, promettendo di alleggerire il lavoro di preparazione e di garantire una progressione ordinata.

La qualità editoriale può essere elevata e molte proposte risultano utili, ma il fatto che un’attività sia stata pubblicata in un manuale non significa che sia adatta a ogni gruppo. La scheda nasce per un alunno astratto, collocato in una classe ideale, mentre il docente lavora con bambini concreti, che possiedono linguaggi, esperienze, tempi e conoscenze differenti.

Quando il materiale viene prelevato dal testo, fotocopiato e consegnato senza essere inserito in una progettazione più ampia, il manuale finisce per decidere che cosa insegnare, in quale ordine e attraverso quale modalità. La programmazione si riduce allora alla ricerca della scheda corrispondente all’argomento, mentre la professionalità docente viene lentamente sostituita da un’attività di selezione e distribuzione.

Il problema non è usare un repertorio già predisposto, ma permettere che quel repertorio diventi il curricolo reale della classe. Un insegnante può partire da una scheda, modificarla, ridurla, trasformarla in un’attività collettiva o utilizzarla come verifica finale, purché rimanga lui a governare il senso del percorso e non sia il fascicolo a governare il lavoro dell’insegnante.

La didattica del completamento

Molte fotocopie propongono azioni cognitive limitate, poiché chiedono di collegare, sottolineare, classificare, completare una frase o scegliere tra alternative già presenti. Sono operazioni che possono avere una funzione, soprattutto nelle fasi di consolidamento, ma diventano insufficienti quando occupano la parte prevalente dell’esperienza scolastica.

Il bambino può compilare correttamente una scheda senza avere costruito una comprensione profonda, perché gli indizi grafici, la disposizione delle risposte e la ripetitività dell’esercizio possono guidarlo verso la soluzione senza richiedere una vera rielaborazione. Il foglio completato appare ordinato, offre un prodotto visibile e può essere facilmente controllato, ma non sempre racconta ciò che l’alunno ha pensato.

La didattica del completamento abitua, inoltre, a credere che ogni domanda possieda uno spazio preciso e che ogni problema debba presentarsi già organizzato. Nella realtà, invece, le informazioni vanno cercate, le domande devono essere formulate e le conoscenze acquistano senso quando vengono utilizzate in situazioni che non dichiarano immediatamente quale procedura applicare.

La scuola primaria dovrebbe essere il luogo nel quale si impara a osservare, raccontare, ipotizzare, confrontare e costruire, mentre un uso eccessivo delle schede rischia di anticipare una forma burocratica dell’apprendimento, nella quale conta soprattutto consegnare un prodotto formalmente corretto.

Il quaderno non è un raccoglitore

In molte classi il quaderno è diventato il luogo nel quale incollare fogli, tanto che le pagine scritte direttamente dai bambini si alternano a una successione di materiali stampati che occupano gran parte dello spazio. Il risultato può apparire ricco, colorato e ordinato, ma spesso racconta più il lavoro di selezione svolto dall’adulto che il percorso cognitivo dell’alunno.

Il quaderno dovrebbe conservare le tracce del pensiero che si forma, comprese le cancellature, i tentativi, le parole incerte, i disegni, gli schemi provvisori e le domande emerse durante la lezione. Non è soltanto un archivio di contenuti corretti, ma un ambiente personale nel quale il bambino impara progressivamente a organizzare la pagina, riconoscere ciò che è importante e costruire una memoria del proprio lavoro.

Quando tutto arriva già impaginato, si riducono le occasioni per esercitare competenze che non sono accessorie, come copiare con attenzione, sintetizzare, scegliere un titolo, rappresentare una relazione e distribuire le informazioni nello spazio. Anche la lentezza necessaria per scrivere può assumere una funzione cognitiva, perché costringe a soffermarsi sulle parole e a trasformare ciò che si ascolta in una traccia personale.

Restituire valore al quaderno non significa imporre lunghe copiature o coltivare una nostalgia per la scuola di un tempo, ma riconoscere che la costruzione materiale della pagina fa parte dell’apprendimento e non può essere interamente delegata alla stampante.

La fotocopia come risposta alla fatica docente

Il successo delle schede operative deve essere letto anche dentro le condizioni reali del lavoro nella scuola primaria, dove il docente affronta classi eterogenee, richieste crescenti, documentazione, progettazione, valutazione e comunicazioni continue. Una fotocopia pronta permette di avviare rapidamente un’attività, offre qualche minuto per seguire chi è in difficoltà e garantisce una struttura comune a tutto il gruppo.

Criticarne l’abuso senza riconoscere questa fatica sarebbe ingiusto, perché spesso la scheda diventa una strategia di sopravvivenza organizzativa prima ancora che una scelta pedagogica. Proprio per questo il tema non può essere ridotto alla responsabilità del singolo insegnante, ma riguarda il tempo destinato alla progettazione, la collaborazione tra colleghi e la qualità delle risorse disponibili.

È però necessario riconoscere che ciò che semplifica il lavoro nell’immediato può renderlo più povero nel lungo periodo, perché una classe abituata a svolgere soltanto consegne chiuse sviluppa minore autonomia, chiede continue conferme e fatica quando deve affrontare attività non rigidamente strutturate. La fotocopia risolve così un problema del presente, ma può contribuire a costruire nuove dipendenze.

Prima l’esperienza, poi il foglio

Nella scuola primaria l’apprendimento ha bisogno di passare attraverso il corpo, la voce, gli oggetti e le relazioni, perché i concetti non si costruiscono soltanto osservando simboli su una pagina. Prima di completare una scheda sulle misure, si può misurare l’aula; prima di classificare le foglie, si possono raccogliere e osservare; prima di rispondere a domande su un racconto, si può ascoltarlo, discuterlo e rappresentarlo.

Il foglio acquista significato quando arriva dopo un’esperienza e permette di ordinarla, documentarla o consolidarla. Diventa più fragile quando pretende di sostituirla, mostrando l’immagine di un fenomeno che il bambino avrebbe potuto osservare o proponendo una situazione artificiale al posto di un problema nato nella vita della classe.

Anche la lettura viene impoverita quando ogni testo è immediatamente seguito da una batteria di domande, come se leggere avesse senso soltanto per estrarre informazioni verificabili. Un racconto può essere ascoltato per il piacere di entrarvi, può generare immagini, conversazioni e domande che non trovano una risposta unica, restituendo alla lingua la sua capacità di creare mondi e non soltanto esercizi.

Progettare attività che lasciano tracce

Ridurre le fotocopie non significa sostituirle con effetti digitali o attività spettacolari, ma restituire centralità a esperienze nelle quali il bambino produca qualcosa che prima non esisteva. Un testo collettivo, una mappa costruita insieme, una registrazione, un cartellone, un piccolo esperimento o un problema inventato dagli alunni richiedono più tempo, ma rendono visibile il processo e non soltanto la risposta.

Una didattica più attiva non elimina l’esercizio individuale, perché alcune abilità hanno bisogno di ripetizione, precisione e allenamento. La differenza consiste nel collocare l’esercizio dentro un percorso comprensibile, evitando che una successione di schede venga scambiata per un curricolo.

La domanda utile non è quante fotocopie siano state utilizzate, ma quale funzione abbiano svolto. Se hanno permesso di osservare meglio, ricordare, esercitarsi o organizzare conoscenze già costruite, hanno avuto un senso. Se hanno soltanto occupato il tempo, prodotto pagine da incollare e mantenuto la classe apparentemente impegnata, hanno sostituito il lavoro senza generare apprendimento.

La carta non è il nemico

Dire basta fotocopie non significa proclamare una guerra alla carta o colpevolizzare chi ricorre a materiali pronti, ma recuperare una distinzione essenziale tra lo strumento e la didattica. Una buona scheda può essere preziosa, mentre cento fogli distribuiti senza un progetto rimangono cento fogli, anche quando sono graficamente curati e perfettamente archiviati nei quaderni.

La scuola primaria non dovrebbe misurare la propria operosità attraverso la quantità di pagine completate, perché l’apprendimento più importante spesso non lascia una traccia immediatamente ordinata. Accade quando un bambino trova le parole per spiegare un’idea, modifica un’ipotesi dopo aver osservato, ascolta il ragionamento di un compagno e scopre una strada diversa dalla propria.

Se la didattica sta interamente in una fotocopia, il problema non è dunque la carta, ma una concezione dell’apprendimento ridotta a esecuzione. La fotocopia può accompagnare la lezione, ma non dovrebbe sostituire il mondo, la voce, il corpo, il quaderno e quella parte imprevedibile dell’esperienza nella quale un bambino non si limita a riempire uno spazio, ma comincia davvero a pensare.